Burgemeester Duiven: 'Er zijn nog 1001 onbeantwoorde vragen over gezinsdrama'

'De schok die afgelopen weekend overheerste, is omgeslagen in verbijstering', laat predikant Jolande van Baardewijk weten. Ze heeft gisteren -toen het nieuws over de doodsoorzaak van het gezin bekend werd- meteen weer de deuren van de Witte Kapel in Duiven opengedaan om mensen de gelegenheid te geven om met elkaar te praten over het drama. 'Je merkt dat er nu een andere behoefte is dan afgelopen weekend.'

Nog veel vragen

Vooral veel jongeren komen naar de kapel, bekenden van dochter Leja. Ze steken een kaarsje aan en schrijven wat in het boek dat in de kapel is neergelegd. 'Ook zij hebben veel vragen. Hoe kan zoiets gebeuren? Wat is er gebeurd? Ik ben bang dat we op heel veel vragen geen antwoord krijgen.'

Dat beaamt burgemeester Niederer. Hij snapt dat die behoefte op antwoorden bestaat. 'Mensen vinden het niet te bevatten, want de gezinsleden waren actief in het dorp. Bekenden hadden zoiets nooit verwacht.'

Justitie heeft de zaak gesloten en zegt niet meer informatie te willen geven dan dat de drie om het leven zijn gekomen vóór de brand. Een dader wijzen politie en justitie niet aan. 'En dat er nog vragen onbeantwoord blijven, is bijzonder triest voor de nabestaanden, die vermoedelijk ook duizend en één vragen hebben', aldus Niederer.

Welkom

Vrijdagavond is er een bijeenkomst in de Vijverberg in Doetinchem voor iedereen die behoefte heeft om afscheid te nemen van het gezin. Maar ook bij de Witte Kapel zijn mensen -tijdens openingstijden- welkom als ze hierover willen praten.

