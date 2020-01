Tentoonstelling: onderduiken op de boerderij

In de Tweede Wereldoorlog (WOII) zochten veel mensen uit Nederland een veiliger heenkomen op de Veluwe. Ook boerderijen herbergden velen. Ons museum wil met de expositie “Onderduiken op de boerderij – 75 jaar bevrijding” een beeld geven van het leven tijdens de Duitse bezetting op het platteland in de regio. Indringend en aangrijpend geeft het de enorme spanning en onzekerheid in het dagelijks leven weer van alle Nederlanders, met name van de inwoners van Epe, Vaassen, Oene en Emst.

Schuilplaatsen nagemaakt en te bezichtigen

Verzetsmensen, Joden, evacués, geallieerde militairen, velen zochten hun toevlucht in boerderijen op de Noord-Veluwe. Zij zaten verstopt op donkere zolders, koude riesemietes en onder de grond. Een aantal van deze schuilplaatsen zijn nagemaakt op het terrein en in de boerderij van Hagedoorns Plaatse, zoals een zogenaamde “riesemiete” waar bezoekers zelf in kunnen kruipen. Hoe het moet zijn geweest om in angst een lange tijd in een kleine, benauwde ruimte door te brengen in kou, vorst of grote hitte is gelukkig niet voor te stellen. Maar een visuele indruk van de ontberingen is zo wel mogelijk. Ook van de creativiteit om oplossingen te verzinnen en te realiseren om het leven draaglijker te maken.



De tentoonstelling kijkt terug op een donkere periode uit de geschiedenis en wil laten zien waarom vrijheid iets is om te vieren en te koesteren, nu en in de toekomst.



Een belevingstentoonstelling voor volwassenen en kinderen van 1 april tot en met 23 december 2020.

Locatie: Veluws Museum Hagedoorns Plaatse, Ledderweg 11, 8161 SZ Epe

Begintijd: 10.00 uur

Eindtijd: 17.00 uur

Bijzonderheden: Het gehele terrein van het museum is ingericht in het thema "75 jaar bevrijding".