Zoektocht naar de mooiste Gelderse natuurfoto weer van start!

Fotograaf: Jan Bruil

Locatie: Park de Hoge Veluwe.

Na een succesvolle eerste editie gaat op 1 februari 2020 de Gelderse Natuurfotowedstrijd weer van start. Gaat u ieder weekend gewapend met camera de natuur in? Of heeft u tijdens een wandeling bij toeval een ‘lucky shot’ gemaakt? Iedereen mag meedoen!

BuitenGewoon is op zoek naar de mooiste Gelderse natuurfoto gemaakt in het afgelopen jaar (1 januari 2019 t/m nu).

Hoe werkt het?



De wedstrijd bestaat uit vijf categorieën:

Landschap

Macro

Dieren

Vogels

Jaarthema: Mens in de natuur

Een kritische blik is geboden want in iedere categorie kan je maar met één foto meedoen. Insturen kan tot en met 29 februari.

Uit alle inzendingen kiest de jury voor iedere categorie 10 kanshebbers. Deze worden op 30 maart gepubliceerd op onze website. Al deze 50 foto's maken kans op de volgende prijzen: winnaar per categorie, de juryprijs en de publieksprijs.



De prijsuitreiking van de juryprijs en de winnaar per categorie vindt plaats op het natuurfestival Beleef BuitenGewoon, zondag 7 juni bij Buitenplaats Beekhuizen.

Publieksprijs

Van 30 maart tot en met 26 april kan het publiek zijn of haar stem uitbrengen op de 50 geselecteerde foto's. De foto met de meeste stemmen wint de publieksprijs. De winnaar van de publieksprijs zal op 29 april bekend gemaakt worden bij het Provinciehuis in Arnhem. Benieuwd of je nog in de race bent voor de juryprijs of de winnaar per categorie? Tijdens dit feestelijke moment bij het Provinciehuis wordt ook de shortlist bekend gemaakt. De jury geeft per categorie prijs welke 5 fotografen nog kans maken op de winst.



Deze shortlist van 25 foto's en de winnaar van de publieksprijs zullen tot het eind van het jaar als reizende expositie door de provincie te zien zijn.

De Jury

De inzendingen worden beoordeeld door een driekoppige jury bestaande natuurfotografen Johan van der Wielen en Harvey van Diek en vormgever van Geldersch Landschap & Kasteelen Jennie Burgers.

Stuur uw foto in via dit aanmeldformulier.