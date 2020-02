Samenwerking moet voorkomen dat een straatschoffie een zware jongen wordt

'Wat we zien is dat sommige jeugdigen beginnen met wat overlast veroorzaken, al of niet in groepsverband', zegt burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen. 'Ze gaan daarna kleine delicten plegen en worden zo gerekruteerd door de grote criminele bendes om echt een crimineel te worden. Om een loopjongen te worden die echt zwaar crimineel werk gaat doen.'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Rising Stars

Rising stars worden zulke jongeren wel genoemd. Al vindt de burgemeester dat zelf een beetje een rare term. Bruls ziet die sterren namelijk liever helemaal niet rijzen op de criminele ladder.

'We willen er eerder bij zijn om te zorgen dat ze weer het goede pad op gaan', legt de burgervader uit. 'En daarom gaan we gebruikmaken van landelijke politiecijfers. Die geven beter inzicht in jeugdcriminaliteit, in criminele bendes. Dus dan kun je met onze gemeentelijke cijfers en al die kennis die wijkagenten en boa's hebben, die kennis bundelen. We denken dat we dan eerder kunnen zien dat er jongens echt op het zware criminele pad gaan komen. En u snapt hem al: daar willen we zorgen dat we ze van dat pad afhalen.'