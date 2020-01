Meer ruimte kleinere woningen door nieuwe nieuwbouwcriteria Oude IJsselstreek

Oude IJsselstreek is voornemens om initiatieven omtrent woningbouw in de gemeente groen licht te geven, mits er voldaan wordt aan nieuwe opgestelde lokale criteria. Op deze manier wil de gemeente aan de rijzende vraag voor nieuwe woningen voldoen, zonder de identiteit van de dorpen aan te tasten.

'We willen de stedenbouwkundige kwaliteit van de dorpen overeind houden', aldus wethouder Ben Hiddinga. 'Daarom is het belangrijk om van tevoren na te denken hoe wij deze initiatieven mogelijk gaan maken. Daarnaast willen we het buitengebied vitaal houden. Daarvoor hebben we ook regels opgesteld hoe bijvoorbeeld woningsplitsing mogelijk gemaakt kan worden.'

Hiddinga geeft aan dat er een specifieke vraag naar woningen is: 'Dat zijn vooral woningen voor starters en senioren. Daar is heel veel vraag naar.'



Hiddinga grijpt terug naar een voorbeeld om de woningdruk aan te geven: 'In Varsseveld zijn op dit moment geen huizen te koop terwijl er wel veel vraag naar woningen is. Daar moeten we mee aan de gang.' De wethouder geeft aan dat er ook woningen zijn die zeker niet bijgebouwd hoeven worden: 'Twee-onder-een-kap-woningen en vrijstaande woningen zijn er genoeg, het gaat ons met name over de kleinere woningen.'