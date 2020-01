Rooie Vrouwen houdt meldpunt Laborijn open

'De vele miljoenen die nu betaald moeten worden bij uittreding, kunnen niet besteed worden aan de doelgroep die het juist zo hard nodig heeft', zo laat de Rooie Vrouwen in een verklaring weten. 'Zij begrijpen niet- en wij ook niet, dat zowel het college als een meerderheid van de gemeenteraad bereid is vele miljoenen te lenen om uit te treden en ook een nieuwe sociale dienst voor de Oude IJsselstreek op te richten.'

In juni 2018 opende de Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek een meldpunt, omdat ze veel klachten ontvingen over de sociale dienst. Een dag na het bekendmaken van het rapport van Berenschot over de werkwijze binnen Laborijn maakte de gemeente Oude IJsselstreek het voornemen bekend om uit Laborijn te stappen.

Zowel de FNV als de ondernemingsraad van Laborijn deden afgelopen december een dringend beroep op de gemeenteraad om niet uit te treden. De coalitiepartijen Lokaal Belang en CDA, met uitzondering Memet Tekinerdogan, stemde in met de uittreding per 2021.

Twijfel over nieuwe opzet

De Rooie Vrouwen twijfelen aan het feit dat Oude IJsselstreek de sociale dienst beter kan inrichten en dat het zal leiden tot kostenreductie. 'Zijn dit feiten of aannames? Waarom werd er niet gekozen om binnen de gemeenschappelijke regeling Laborijn de aanbevelingen van Berenschot toe te passen en als raad de vinger aan de pols te houden? En indien nodig bij te sturen of in te grijpen binnen Laborijn, om zo te komen tot een organisatie die er alles aan doet om de cliënt centraal te stellen', aldus de Rooie Vrouwen.

Het meldpunt van de Rooie Vrouwen waar mensen een klacht over de sociale dienst kunnen indienen blijft voorlopig open. 'Wij willen weten of er inmiddels zaken zijn verbeterd, of er wordt meegedacht over een passende oplossing en of zaken anders of beter kunnen.'



