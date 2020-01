Gemeente Nijmegen haalt bakzeil bij rechter

Volgens de rechter heeft de gemeente niet goed aangetoond dat in Nijmegen sprake is van een schaarste aan (goedkope) woonruimte en al helemaal niet dat ze daarom de vergunning mocht weigeren van drie pandeigenaren. Wethouder Harriët Tiemens laat nog onderzoeken wat dit betekent voor de hausse aan soortgelijke rechtszaken die vanaf volgende week plaatsvindt.

In deze zaak waren drie pandeigenaren naar de rechter gestapt, omdat ze vonden dat Nijmegen hen onterecht een vergunning voor hun kamerverhuurpand had geweigerd. De rechter oordeelde afgelopen vrijdag dat de gemeente onvoldoende heeft aangetoond dat er in Nijmegen daadwerkelijk woningnood heerst.

Gemeenteraad bevoegd orgaan

Het college had als onderbouwing voor die stelling een rapport uit mei 2019 aangehaald, maar volgens de rechter had de gemeenteraad als bevoegd orgaan dat rapport eerst moeten accorderen, voordat de zogenoemde Huisvestingsverordening hierop gebaseerd kon worden.

Omdat de gemeente Nijmegen al vreesde dat het die kant uitging na twee vergelijkbare rechterlijke uitspraken vorig jaar in Eindhoven en Rotterdam werd eind vorig jaar die Huisvestingsverordening aangepast.

Losse schroeven

De tientallen vergelijkbare zaken die vanaf volgende week voor de rechter worden uitgevochten tussen Nijmegen en pandeigenaren komen hierdoor ook op losse schroeven te staan. Maar volgens wethouder Tiemens hoeft dat niet te betekenen dat de kamerverhuurpanden nu ongemoeid blijven.

Terug op bordje

Advocaat Bart van Hoof die meerdere pandeigenaren bijstaat in hun strijd tegen de gemeente, denkt zelfs dat Nijmegen het er graag op aan laat komen dat de rechter de zaken bij de gemeente terug op het bordje legt. 'Zodoende kan de gemeente de vergunning opnieuw kan weigeren maar dan volgens de nieuwe Huisvestingsverordening.'

Maar ook in dat geval is het volgens Bart van Hoof geen uitgemaakte zaak dat de rechter hierin meegaat. Hij ziet nog steeds een aantal 'zwakke punten' in de onderbouwing van het weigeren van vergunningen van bepaalde panden. 'In de nieuwe huisvestigingsverordening van oktober 2019 wordt een woning onder de 290.000 euro al genoemd als een goedkope woning die niet verkamerd mag worden, maar beschikbaar moet blijven voor mensen met een lager inkomen. Terwijl in mei 2019 woningen tussen de 220.000 en 290.000 euro nog dure woningen genoemd werden. Het lijkt erop dat de gemeente de regels dusdanig aanpast dat ze toch hun gelijk halen.'

'Gemeente ziet schijnverband'

Ook de leefbaarheidstoets die de gemeente hanteert is volgens de advocaat dubieus. 'De gemeente redeneert dat er in 2019 veel overlastklachten zijn gemeld in wijken waar veel studentenhuizen staan en redeneert dan dat die daar dus verantwoordelijk voor zijn. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn, dat is een schijnverband.'