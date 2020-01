Vrolijke babbelaar Elisabeth wordt door iedereen Stip genoemd

'Ik werd zes weken te vroeg geboren. Ik was zó klein, vier pond en vier ons, dat mijn vader me een Stipje noemde. Zo is hij mij altijd blijven noemen. Anderen namen dat over en nu weet ik niet beter.'

Eigenlijk lag haar hart bij het grafisch ontwerpen. 'En illustraties. Maar na een scheiding gooide ik het roer om en werd psychotherapeut. Mijn eigen ervaring kwam daarbij goed van pas. Iedereen maakt vervelende dingen mee in het leven, dus ik ook. Het gaat erom hoe je ermee omgaat.'

'Ik help mensen zichzelf te helpen. Want wij mensen zijn zelfredzaam als het om praktische zaken gaat, maar emotionele problemen stoppen we het liefst weg. Door drukte en het geloof zijn we verleerd samen aan tafel problemen te bespreken. Op een gegeven moment wordt het dan teveel en barst de bom. Ik help mensen verwerken.'

Als tegenhanger schrijft Stip gedichten. 'Dat heb ik van mijn opa. Ik heb net een nieuw boekje uit: Een merel bij het raam. Veel gedichten gaan over wat ik tijdens mijn werk tegenkom, maar ik schrijf ook over mijn eigen twijfels. En ook de leuke dingen komen aan bod.'

In 'Wij zijn Gelderland' zet Omroep Gelderland elke werkdag een gewone Gelderlander in het spotlicht. Iedereen heeft een eigen verhaal en dat laten we graag zien.