Mogelijk drugslab in Vragender ontdekt, drie aanhoudingen

In Vragender is dinsdagmiddag een vermoedelijk drugslab ontdekt. Er zijn drie aanhoudingen verricht, meldt een woordvoerder van de politie.

Vanwege de vondst, ter hoogte van de Oude Winterswijkseweg, is veel op politie op de been. Onder meer de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) doet onderzoek.

De LFO is volgens de politie een ondersteunende forensische afdeling die getraind is om veilig onderzoek te doen in dit soort situaties. 'Ze onderzoeken ook waar we precies mee te maken hebben in Vragender', aldus een woordvoerder.

Melding van verdachte situatie

De identiteit van de verdachten is nog niet bekend. 'We onderzoeken nog wat hun rol is', zegt de woordvoerder.

De politie werd niet lang geleden getipt door iemand die iets verdachts had gezien in Vragender.