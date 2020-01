Drugslab in Vragender ontdekt, drie aanhoudingen

In Vragender is dinsdagmiddag een drugslab ontdekt. Er zijn een vrouw en twee mannen aangehouden, meldt de politie.

Vermoedelijk gaat het om een lab waar cocaïne werd verwerkt. Vanwege de vondst, ter hoogte van de Oude Winterswijkseweg, is veel op politie op de been. Onder meer de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) doet onderzoek.

De LFO is volgens de politie een ondersteunende forensische afdeling die getraind is om veilig onderzoek te doen in dit soort situaties. Als het onderzoek is afgerond zijn zij ook verantwoordelijk voor de ontmanteling en vernietiging van het lab. Die ontmanteling zal 'zo spoedig mogelijk' gebeuren in verband met veiligheid van omwonenden, aldus de politie.

Melding van verdachte situatie

De identiteit van de aangehouden personen is nog niet bekend. 'We onderzoeken nog wat hun rol is', zegt de woordvoerder.

De politie werd niet lang geleden getipt door een omwonende die iets verdachts had gezien in Vragender, waarop agenten op onderzoek uitgegaan zijn.