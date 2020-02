Zo zien inwoners uit de Bommelerwaard de toekomst voor zich

Zonnepanelen of windmolens, meer of minder boeren bedrijven, inzetten op toerisme of niet. Gelderse gemeenten moeten de toekomst van hun gemeente dit jaar bepalen. Een monsterklus, waarbij ze de burger nu al om hulp vragen. Zo ook in de Bommelerwaard.

Aan het eind van het jaar moeten 100 wetten gebundeld geworden in 1 allesomvattende wet: de Omgevingswet. Het gros van de Gelderse gemeenten kiest voor een inwonersbijeenkomst voor mensen die willen meepraten. Dat vinden ze in 'gezellig Bommel' te afstandelijk.

'Je zit hier op de grens tussen Gelderland en Brabant, mensen houden van het gemoedelijke. Op deze manier willen we ze lokken om hun mening te vertellen,' lacht wethouder Peter de Vries. Wethouders uit Zaltbommel en Maasdriel staan daarom op negen weekmarkten met een koffiekraam.

Meneer en mevrouw van der Burgh uit Rossum over de toekomst van hun omgeving:

'We willen niet teveel kassen. Parken en tuinen hebben onze voorkeur. Als het mag blijven zoals het nu is dan lijkt ons dat mooi.

Wat er voor u verandert: met de invoering van de Omgevingswet (2021) moeten het makkelijker worden om vergunningsaanvragen te beoordelen. De gemeente controleert of de aanvraag een bijdrage levert aan bijvoorbeeld de natuur, veiligheid of gezondheid in de omgeving. Het creëren van draagvlak staat centraal en een vorm van burgerparticipatie is verplicht.



Nelly en Thea uit Ammerzoden over de toekomst van hun omgeving

'We vinden woningbouw heel belangrijk. In Ammerzoden wordt weinig gebouwd. Nu is er eindelijk een project klaar. Maar dat zijn dure woningen. We hebben betaalbare woningen in de eigen omgeving echt nodig.'

De borden op de markt hangen vol stickertjes en post-its van inwoners met daarop hun wensen. Zij wensen voornamelijk een veilige, groene omgeving met nieuwe woningen in de dorpskernen.

Wethouder de Vries goede 'propper'

Volgens de Vries staat de gemeente Maasdriel voor belangrijke keuzes: 'Willen we nog meer boeren bedrijven, meer kassen of kiezen we voor groen en toerisme?' De keus voor groen en toerisme zou voor de gemeenten een politieke draai zijn. 'Dat is het zeker, maar het is wel nodig, je merkt dat er steeds minder draagvlak is voor grote bedrijvigheid.'

En om te peilen of de inwoners daar net zo over denken, staat de wethouder dus op de weekmarkt. Hij spreekt de ene na de andere inwoner aan bij naam. In het dorp is hij een bekende. 'Ik ken de meeste mensen hier, ik zeg gewoon: 'Hé Nell, kijk eens even hier, wat vind je van deze stelling? Dat gaat heel natuurlijk.'

De wethouder heeft er plezier in. 'Ik zou een goede propper zijn,' lacht hij. Deze lol in zijn werk heeft hij nodig want de formulering van de omgevingsvisie is een monsterklus. 'Dat is het zeker en daarom beginnen we op tijd.'