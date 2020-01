Lachgasverbod nu ook in het centrum van Nijmegen

Het Nijmeegse centrum wordt per direct lachgasvrij. Het betekent een verbod op het aanbieden van lachgas, de verkoop en het verstrekken of leveren in het centrumgebied.

'Bekend is dat er momenteel op locaties waar veel uitgaanspubliek komt, de handel in lachgas voor gebruik als genotsmiddel plaatsvindt', stelt de gemeente. Burgemeester Hubert Bruls gaf eerder al aan zorgen te hebben over dat lachgas.

Centrum logische plek

Bruls verklaart in zijn voorstel: 'De verkoop van lachgas richt zich met name op het uitgaanspubliek. Daarom is gekozen voor het gebied waar het uitgaanspubliek zich doorgaans bevindt. Vergelijkbare overlast gerelateerde gebiedsaanwijzingen, zoals het verbod meevoeren risicovolle verpakkingen, omvatten hetzelfde gebied, hetgeen de handhaafbaarheid en duidelijkheid ten goede komt.'

In steeds meer gemeenten komen verboden op lachgas. Arnhem legde recent als eerste gemeente in Nederland de verkoop van lachgas bij horecazaken en evenementen aan banden. Het kabinet maakte onlangs haar wens bekend voor een landelijk verbod, maar het doorgaan van die plannen is nog onzeker.

Waterbedeffect?

In de gemeente Overbetuwe, gelegen tussen Arnhem en Nijmegen, is men waakzaam op een eventueel waterbedeffect. ‘Daarom blijven politie, handhaving en het jongerenwerk alert op het recreatief gebruik van lachgas in de gemeente', stelt een woordvoerder daar.

Ook biedt Overbetuwe extra voorlichtingen aan in het onderwijs. Er wordt dan voornamelijk gekeken hoe je als ouder met je kind in gesprek kan gaan over het gebruik van de recreatieve drug.

Zie ook: ‘Lachgasverbod in Overbetuwe niet nodig’, maar gemeente blijft waakzaam voor waterbedeffect