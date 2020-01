Nijmeegse wethouder stopt vanwege hartproblemen

Hij heeft er vanaf de kerstdagen vrijwel continu over nagedacht en vindt het een moeilijk besluit, maar de Nijmeegse wethouder Bert Frings legt per 1 maart zijn wethouderschap neer. Hij is vanwege hartproblemen al langere tijd uit de running en wilde in januari terugkeren, maar zijn herstel gaat langzamer dan verwacht.

Bert Frings zou eigenlijk per 1 november 2020 zijn taken overdragen aan wethouder Grete Visser, maar hij mag van zijn cardioloog voorlopig geen stressvol werk meer doen. 'En dat laat zich nu eenmaal moeilijk combineren met de politiek', aldus Frings.

Werk wordt overgenomen

Frings maakte deel uit van drie Nijmeegse colleges. Vanaf 2018 was hij projectwethouder voor de herziening van het Wmo-stelsel. Hij vindt het 'jammer dat hij die taak nu niet kan afmaken, maar weet zich gerustgesteld door het feit dat wethouder Visser het werk op een goede manier overneemt'.

Hij stond aan de wieg van de sociale wijkteams en STIPS (Stedelijke informatiepunten). 'Dat idee deed ik op tijdens een werkbezoek in Groningen en dat hebben we met groot succes geïntroduceerd in Nijmegen. Er komen jaarlijks zo'n tienduizend vragen binnen bij de STIPS.'

Ook kijkt hij met tevredenheid terug op de omvorming van het voormalige belastingkantoor waar mensen die (tijdelijke) ondersteuning nodig hebben, samenwonen met mensen die tijdelijk onderdak nodig hebben na bijvoorbeeld een scheiding.

Skaeve huse

Wat hij erg jammer vindt is dat de skaeve huse in de volksmond wel aso-woningen genoemd, nog altijd niet bewoond zijn. 'Natuurlijk staat geen wijk te springen om de komst van die skaeve huse, maar het is onze taak als gemeentebestuurders om uiteindelijk een knoop door te hakken en ervoor te zorgen dat de mensen voor wie ze bedoeld zijn niet in een gat in de grond hoeven te wonen.'

Frings was van 2002 tot 2007 lid van de Nijmeegse gemeenteraad, waarvan vanaf 2006 als fractievoorzitter van GroenLinks.