Verbod op zuipketen in Putten: 'De pleuris breekt hier straks uit'

'Hier waren we al bang voor,' vertellen de jonge mannen. 'We hebben ons expres nooit kenbaar gemaakt bij de gemeente Putten omdat we al bang waren dat dat het einde van onze keet zou betekenen. Nu weten ze niet waar we zitten en kunnen ze ons ook niks maken.'

De gemeente Putten heeft tien jaar geleden aangegeven dat keten die zich zouden melden nog maximaal een decennium mochten bestaan. Die periode is nu voorbij, de gemeente Putten gaat handhaven en de keten moeten sluiten.

'Putten weet niet waar we zitten'

Dan moet Putten wel weten waar ze zitten. De heren aan de telefoon zijn niet bang dat ze gevonden worden. 'We hebben heel goed contact met de buren, die komen hier ook een biertje drinken. Wij veroorzaken geen overlast.'

Ze snappen er niets van dat Putten de drankketen gaat verbieden. 'Er is hier niks te doen voor de jeugd, geen fatsoenlijke uitgaansgelegenheid waar je een betaalbaar biertje kan drinken.'

'Meer keten dan 10 jaar geleden'

Wethouder 't Jong liet eerder weten dat het ketenbeleid met gedoogconstructie wat hem betreft succesvol is geweest omdat er van de twintig keten uit 2009 in 2019 nog vier over waren. De heren moeten lachen als ze die redenatie horen en denken daar heel anders over. 'Er zijn meer en meer keten bijgekomen. Zeker nu je pas op je 18e mag beginnen met drinken, bezoeken steeds meer jongeren een keet.'

Dat de keten nu verboden zijn en mogelijk zelfs op last van een dwangsom gesloten worden, vinden ze onbegrijpelijk. 'We hebben een appgroep met veel jongens die in keten komen. Toen dit nieuws naar buiten kent reageerde iedereen heel boos, als er daadwerkelijk keten worden gesloten dan komen we in opstand.'

