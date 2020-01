'Deze zaak stinkt', Arnhemse raad krijgt geen openheid bij verkoop huurwoningen

De WBvA verkocht de 180 huurwoningen voor 28 miljoen euro aan RVG Real Estate. Daarvan mag de koper 18 miljoen euro gebruiken om de woningen op te knappen en te verduurzamen tot energielabel A. Daarop houdt de woningbouwvereniging zelf toezicht, waarna ze zichzelf opheft. De gemeente wordt gevraagd vanaf 2023 enkele overige afspraken te borgen.

Namelijk dat huurverhoging voor zittende huurders tot en met 2029 maximaal de inflatie is, dat sociale huur op de Schuttersberg ook sociale huur blijft en dat bewoners op de Braamberg na de renovatie hun eigen woning kunnen kopen. De gemeenteraad wil dat alleen overwegen als het inzicht krijgt in alle documenten, eventueel vertrouwelijk. Maar dat gaat niet gebeuren.

'Transparantie van groot belang'

Het ziet ernaar uit dat de gemeente de toezichthoudende rol dan ook niet op zich neemt. 'Wij blijven van mening dat transparantie van groot belang is als we de verplichting aangaan om afspraken tussen private partijen te borgen', laat Sjoerd Dijk (D66) weten. 'We kunnen pas een discussie voeren, als we weten wat er is afgesproken', meent ook Eric Greving (PvdA).

'Als de gemeente een rol heeft of wil nemen, is openbaarheid een voorwaarde', vindt VVD'er Menno Loos. De weigering van WBvA belemmert de gemeente volgens Scott van den Broek (CDA) om 'deze taak zorgvuldig op ons te nemen'. 'Wij kunnen geen positie innemen, zonder de gevolgen in beeld te hebben.' Het noodzakelijke vertrouwen is op dit moment ingewikkeld, meent Van den Broek.

'Geen man overboord'

De houding van de gemeente betekent volgens WBvA-voorzitter Marja de Bruyn 'geen man overboord'. Volgens haar richten de huurders momenteel een huurdersvereniging op. 'Deze zal vervolgens op zoek gaan naar een organisatie die deze rol wel op zich wil nemen. Bijvoorbeeld een woningcorporatie, of een advocaat.' Dat besluit zou volgens haar in april of mei kunnen vallen. 'Maar we hebben op zich geen haast.'

Waarom de vereniging de stukken niet met de raad wil delen? 'Afspraak is afspraak', volgens De Bruyn. 'En we hebben allemaal een geheimhouding getekend.' Dat om te voorkomen dat er 'gevoelige' of 'bedrijfsvertrouwelijke' informatie wordt uitgewisseld. Volgens haar staat het delen van de overeenkomsten ook niet in verhouding tot de 'kleine rol' die van de gemeente wordt gevraagd.

Daniël Becker (ChristenUnie) vindt dat de leden van de vereniging (de huurders) die eerder instemden met de verkoop, zich opnieuw over de situatie moeten uitspreken. 'Zij stemden in met het idee dat de gemeente zou borgen. Nu heeft het bestuur zelfstandig besloten de verkoop door te zetten.' De reactie en de vervolgstappen van het bestuur verbazen hem niet.

'Deze zaak stinkt'

'Deze zaak stinkt', meent Gerrie Elfrink (SP). 'De weigering om inzage te geven bevestigt dat. Het is ongelooflijk dat wethouder Ronald Paping meewerkt aan deze schimmige deal.'

