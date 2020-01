Rekeningen plunderen met Whatsapp

Op donderdag 21 november 2019 zien we deze man in de rij voor een geldautomaat in Rotterdam. Hij gaat geld halen van een rekening van een slachtoffer dat hij via de online berichtendienst Whatsapp heeft opgelicht.

Bekijk de video, de tekst gaat daaronder verder.

Binnen twee minuten haalt hij enkele duizenden euro’s van de rekening. Wanneer de pinner klaar is met pinnen, kijkt hij goed om zich heen, stopt het geld weg en gaat ervandoor.

Een maand eerder, op 23 oktober om precies te zijn, gebeurt hetzelfde. Twee mannen halen heel veel geld van een rekening na fraude via Whatsapp. Een van hen was ook op de eerste beelden te zien.

De politie raadt mensen aan altijd na te gaan aan wie je geld overmaakt. 'Probeer bijvoorbeeld het oude nummer van diegene te bellen. Kijk of je daar nog gehoor krijgt', zegt Sigrid Passchier van de politie. 'Ook kan je vragen om een gesproken bericht via WhatsApp. Zo kan je horen of je echt te maken hebt met wie je denkt.'

Herken je de personen die we hebben laten zien of weet je meer van deze oplichting via WhatsApp? Aarzel dan niet en bel 0800-6070. Het zaaknummer is: 2019527452. Meld Misdaad Anoniem mag je ook bellen: 0800-7000. Verder is er een digitaal tipformulier.