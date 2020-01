Biertje in een drankkeet? Putten gaat daar streng tegen optreden

Putten gaat boa's en de politie vaker door het buitengebied laten rijden om te inventariseren waar de keten zijn. Want ze moeten allemaal dicht. Wie een keet openhoudt, riskeert een dwangsom. Hoe hoog die zal zijn, kan de gemeente nog niet zeggen.

Nog vier 'legale' keten

De gemeente Putten heeft in 2009 de eigenaren van de keten opgeroepen zich te melden, om ze zo de kans te geven nog tien jaar 'legaal' open te blijven. Twintig keten geven daar gehoor aan. De eigenaren moesten jaarlijks een gedoogbeschikking aanvragen.

De gemeente Putten hoopte dat in die tien jaar het aantal keten zou afnemen, omdat de jongeren vanwege hun leeftijd de interesse in de keet zouden verliezen. Dat is gelukt. Van de 20 'legale' keten zijn er nu nog vier over. De eigenaren hebben een brief gekregen waarin staat dat ze hun keet, zoals afgesproken, moeten opdoeken.

Waarom moeten ze dicht?

Er zijn volgens de gemeente meerdere redenen voor het beëindigen van de gedoogbeschikking. Wethouder Ewoud 't Jong (SGP) legt uit dat een keet in strijd kan zijn met de horecawet of een bouwbesluit. Daarnaast wil het Rijk ook dat keten gesloten worden vanwege het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren en ter voorkoming van overlast van de openbare orde door drankgebruik.

Hoeveel illegale keten er in de afgelopen jaren zijn bijgekomen, weet de gemeente Putten niet. Een rondgang op social media leert dat die er zeker wel zijn. De gemeente wil nu een inventarisatie maken.

Met jongeren en ouders in gesprek

'Dat gaan we doen met behulp van het jongerenwerk, de boa's en politie', zegt wethouder 't Jong. Hij verwacht dat de inventarisatie binnen enkele weken af is. Jongerenwerker Daam van Cappellen zegt dat hij niet iedere drankkeet klakkeloos zal rapporteren: 'Ik heb daarin mijn eigen rol, dat is goed contact met de Puttense jeugd houden. Wij gaan met jongeren en ouders in gesprek over drankgebruik.'

Het lijkt erop dat Putten één van de eerste gemeente in de regio is die de drankketen definitief verbieden. In 2017 gaf de burgemeester van Ede aan dat hij 'de hoop dat de keten verdwijnen, heeft opgegeven'. Die gemeente zet in op preventie.

Barneveld heeft net als Putten illegale en legale drankketen. Ze heeft onlangs besloten om te gaan optreden tegen de illegale keten.

Omroep Gelderland heeft contact met jongeren in een aantal (illegale) drankketen. Zij willen niet reageren om 'geen slapende honden wakker te maken'.

Zie ook: Putten: 20 drankketen willen worden gedoogd