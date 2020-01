Gelderse mannen gezocht voor speeddate roze wensouders

Steeds meer homo's en lesbo's hebben een kinderwens. Invulling geven aan die wens is een stuk complexer vergeleken met hetero's. Veel roze wensouders kiezen voor een co-ouderschapsconstructie. Maar waar ontmoet je een wensouder van het andere geslacht om zo'n spannend traject mee te bewandelen? Op 31 januari kan dit in Den Bosch. Er is dan een speciale speeddate voor roze wensouders. Hiervoor zijn we nog op zoek naar Gelderse mannen die co-ouderschap overwegen.



Tijdens de speeddate kunnen wensouders uit Gelderland en Noord-Brabant elkaar ontmoeten en leren kennen in korte gesprekken. De avond is specifiek bedoeld voor alle wensmoeders en wensvaders die co-ouderschap overwegen. Niet alleen homo’s en lesbo’s kunnen zich voor de speeddate aanmelden, maar juist ook hetero’s. Zo kunnen bijvoorbeeld single-heterovrouwen er mogelijk een homostel ontmoeten om een gezin te stichten.



Stichting Meer dan Gewenst (de landelijke stichting voor Roze Ouderschap) organiseert jaarlijks een speeddate in Den Bosch. ‘Voor co-ouderschap is het belangrijk dat de wensouders op niet al te grote afstand van elkaar wonen. Daarom richten we ons bij deze speeddate op wensouders uit Gelderland en Noord- Brabant.’



Meet The Pink Parents

Behalve een speeddate is er op deze avond ook een borrel voor roze (wens)ouders. Hiervoor zijn ouders uit het hele land welkom om hun ervaringen met elkaar uit te wisselen. Wensouders en ouders kunnen bij de borrel met elkaar in gesprek gaan over vragen als: Hoe ervaren de ouders en de kinderen hun gezinsvorm? Hoe vertel je je kinderen waar ze vandaan zijn gekomen? Wat vertel je je omgeving? Waar loop je tegenaan? Heb je tips voor anderen? En uiteraard is het ook gewoon heel leuk om andere roze ouders en wensouders te ontmoeten!



Op de avond kunnen (wens)ouders ook juridische vragen stellen aan Nicoline Grijmans. Zij is gespecialiseerd familierecht advocaat.



Stichting Meer dan Gewenst

Stichting Meer dan Gewenst zet zich in voor LHBT ouders en wensouders. Zij organiseert o.a. informatie-bijeenkomsten voor wensouders, maar ook speelmiddagen voor kinderen met roze ouder(s). De stichting biedt op haar website naast veel informatie en links ook de mogelijkheid voor wensouders of ouders om oproepen te plaatsen, bijvoorbeeld als je op zoek bent naar een mogelijke co-ouder of donor. Meer informatie op www.meerdangewenst.nl.

Praktische informatie speeddate

De speeddate en de (wens)ouderborrel zijn op vrijdagavond 31 januari van 20:00 – 23:00 uur in Den Bosch. De precieze locatie krijgen de deelnemers na aanmelding. Kijk voor aanmelding en meer informatie op www.meerdangewenst.nl.



Bent u geïnteresseerd of heeft u andere vragen? Reageer dan hieronder.