Verdachte familiedrama Hengelo hoorde stemmen in zijn hoofd

Volgens de officier van justitie heeft hij toen zijn ouders vermoord. Dat bleek dinsdagochtend tijdens de eerste zitting voor de rechtbank van Arnhem.

Buren hebben verteld dat ze die nacht rond kwart over vier wakker werden van een soort dierlijk gegil, een oergeluid. De verdachte heeft zijn ouders volgens justitie met een hamer op het hoofd geslagen en heeft hun keel doorgesneden.

Daarna heeft hij zichzelf ook ernstig verwond aan zijn hoofd en zichzelf gestoken. Daarna is hij naar het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem gegaan.

'Jullie wisten dit'

Bij het ziekenhuis kwam hij heel erg verward en met een wazige blik aan en zei hij: er is iets ergs gebeurd. Hij zei vervolgens: jullie wisten dit en waarom is mijn hoofd zo versteend.

De man vertelde daar dat hij zijn ouders had vermoord. Daarop is de politie naar het huis gegaan. Beneden troffen ze allemaal bloed aan en boven vonden ze de lichamen van de vader en moeder met daarnaast een hamer en een zaag.

Oog in oog met familie

De verdachte was dinsdag bij de eerste zitting aanwezig. De man was heel erg zenuwachtig. Daarom mocht hij van de rechtbank vooraf de rechtszaal bekijken. Aan hem is uitgelegd hoe het allemaal in zijn werk gaat.

Toen de man de zaal binnenkwam, zag je duidelijk dat hij nerveus was. En dat is niet gek, want hij stond voor het eerst sinds de moord oog in oog met zijn familie.

Psychische problemen

Wat duidelijk werd, is dat hij inderdaad al langere tijd psychische problemen had. Hij wilde zelf sterven en euthanasie plegen. De man kreeg ook behandelingen, maar zijn ouders zijn continu op zoek geweest naar een plek voor hun zoon en ze maakten zich dus grote zorgen.

Hoe nu verder?

Vandaag ging het om een zogeheten pro-formazitting. Op 31 maart zal er opnieuw zo'n zitting zijn. In de tussentijd moet het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) nog met een forensisch rapport komen en de verdachte gaat eind februari naar het Pieter Baan Centrum waar hij zal worden onderzocht.

Daar zal het er vooral om draaien of hij wel of niet ontoerekeningsvatbaar was. Zelf had hij het laatste woord dinsdagochtend. Hij zei toen: 'Ik was niet toerekeningsvatbaar op dat moment.'

