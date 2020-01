Brummense apotheek heeft primeur met DNA-test voor passend medicijn

Linda Nederhoed en Maarten van Oijen van de Alphega Apotheek in Brummen verwachten dat het binnen een aantal jaar de normaalste zaak van de wereld is. 'Ik denk dat iedereen straks zo'n paspoort heeft. We zien dat de doseringen die mensen nu krijgen gebaseerd zijn op de gemiddelde patiënt, maar die bestaat niet. Hiermee kunnen we medicatie op maat maken', vertelt van Oijen.

Wangslijm naar Amerika

Bij de DNA-test wordt een klein beetje wangslijm afgenomen. De apotheek stuurt dit vervolgens naar een laboratorium in Amerika. Daar wordt gekeken naar 27 genen en de effecten op 300 medicijnen. 'Tien dagen later ontvangen wij een rapport', vertelt van Oijen. De apotheek overlegt vervolgens met de behandelend arts of en welke aanpassing van de medicatie doorgevoerd zou kunnen worden.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Volgens Nederhoed is de privacy van patiënten die een DNA-test laten doen gegarandeerd. 'Wij versturen het wangslijm onder vermelding van een bepaald nummer. Dat nummer is alleen hier bekend. In het lab in Amerika hebben ze geen idee van wie het monster is.'

'Positieve ontwikkeling'

Apothekersbond KNMP vindt het aanbieden van de farmacogenetische test in de apotheek een 'positieve ontwikkeling'. Wel zouden zij liever zien dat de apotheken het DNA in Nederland laten analyseren. 'We weten dat Alphega heel goed heeft gekeken naar de privacy, maar we adviseren het binnen de Nederlandse grenzen te houden', vertelt Ilse Boekweg van de KNMP.

Hidde van den Dop van Alphega Apotheken legt uit waarom het DNA in Amerika wordt geanalyseerd. 'Onze partner OneOme is een van de meest toonaangevende en meest ervaren laboratoria op dit gebied. Ze hebben het meest uitgebreide farmacogenetische rapport, conform de Nederlandse standaard én de internationale standaard. Ze kunnen het ook nog eens doen voor een zeer toegankelijke prijs en ze zijn ook nog eens heel snel.'

Een DNA-paspoort

Iedereen die geïnteresseerd is in zijn DNA-paspoort, kan een farmacogenetische test laten doen. Er hangt wel een prijskaartje aan van 285 euro en in veel gevallen wordt dit niet door de zorgverzekeraar vergoed. 'Het mooie is wel dat het voor altijd hetzelfde blijft, dus je hebt voor de rest van je leven iets aan dit paspoort', vertelt van Oijen.

In onze lever zitten enzymen die zorgen voor het omzetten van geneesmiddelen in werkzame stoffen, die vervolgens worden opgenomen in het lichaam. Geen lever is gelijk, waardoor iedereen anders reageert op een geneesmiddel. Met een DNA-test kunnen artsen en apothekers zien hoe de enzymen bij jou werken. Hierdoor kan bepaald worden welke geneesmiddelen, in welke specifieke doses, voor jou het beste werken.

Toch raden de apothekers de test momenteel vooral aan bij mensen die al geneesmiddelen gebruiken en bijvoorbeeld last hebben van vervelende bijwerkingen. Ook patiënten die het idee hebben dat een middel niet of onvoldoende werkt wijzen ze op de mogelijkheden van de test.

Antidepressiva

Volgens Nederhoed moet je dan bijvoorbeeld denken aan antidepressiva. 'Zo'n middel geeft relatief vaak bijwerkingen en het is altijd een beetje een gok of een middel werkt.' Er zijn heel veel verschillende soorten antidepressiva en de werking verschilt per persoon, waardoor het juiste middel vinden soms een lange zoektocht kan zijn.

Zou je eerst een DNA-test doen, dan kun je volgens de apothekers beter voorspellen welk middel geschikt is, waardoor mensen vaak ook minder bijwerkingen hebben. Vervelende bijwerkingen volledig voorkomen is echter onmogelijk. 'Bijwerkingen kunnen we niet helemaal voorkomen, maar met een farmacogentisch paspoort kunnen we wel veel beter voorspellen welke patiënten bijwerkingen krijgen.'