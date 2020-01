Wim woont al jaren aan de A12: 'Vroeger konden we er op fietsen'

Tekst gaat verder onder de video.

'Toen de snelweg geopend werd in 1953 ongeveer, konden we een jaar of drie vier lang gewoon over de snelweg fietsen', legt hij uit in het Omroep Gelderland-programma Straal Voorbij. 'Een vangrail was er nog niet. Die kwamen er rond 1970. Maar toen was het niet meer verantwoord om er overheen te fietsen. Zo druk was het toen al.'

Vroeger was er veel lawaai

Of hij blij met de snelweg is? 'In het begin was het iets nieuws. Het was vroeger heel lawaaierig. Toen had ik er wel last van. Tegenwoordig hoor je die auto's bijna niet meer', vertelt hij.

De familie Boonzaaijer bezit een garage in De Klomp. 'Mijn liefde voor auto's is misschien wel begonnen door de snelweg.'

