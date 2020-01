Bert K. blijft in de cel, hij wordt verdacht van handel in wapens

De zaak tegen K. is slechts het begin van een groot proces tegen een groep verdachten uit het Rivierengebied, dat zal worden gevoerd aan de rechtbank in Rotterdam, daar waar het Landelijk Parket zetelt. Het gaat om een internationaal dossier met de nadruk op drugs- en wapenhandel.

De vermeende Tielse wapenhandelaar werd oktober vorig jaar al opgepakt. Hij was daarmee de eerste die vast kwam te zitten, van de groep waar hij volgens justitie bij hoort. Een maand later - deed de politie een reeks invallen in Tiel, Lienden, Maurik, Haarlem en het Belgisch Poppel. Daarbij werden vier man vastgezet in de leeftijdscategorie van 32 tot 62 jaar, waaronder vader Piet en zoon Martinus W., lid van een bekende Tielse woonwagenfamilie. Gekoppeld aan die arrestaties vond de politie een grote partij van honderden liters synthetisch afval aan en een partij van 50.000 euro cashgeld.

Met zak over het hoofd afgevoerd

Het 26Glenwood-onderzoek, dat is de officiële naam, is lang voorbereid door justitie. Bij de beschreven invallen in de regio Tiel kwamen in november zodoende zelfs militairen van het Ministerie van Defensie in actie, om verborgen plekken op te sporen. Ook is gebruik gemaakt van een pantserwagen en geldhonden. De actie die startte in de vroege morgen van 25 november en leidde mede door het machtsvertoon onder meer op het woonwagenkamp aan de Rivierprik in Tiel tot veel beroering bij bewoners. De arrestanten werden met een zak over hun hoofd afgevoerd in de nabijheid van hun kinderen- of kleinkinderen.

Operatie Alfa

Omdat de arrestaties plaats vonden kort nadat in Noord-Brabant 'Operatie Alfa' was begonnen, zag justitie zich genoodzaakt nadien te melden dat de actie in Gelderland en omstreken niets te maken heeft met een soortgelijk onderzoek in Brabant, waar justitie nog altijd jaagt op leden die deel uit maken van de criminele organisatie rondom Martien R. uit Oss; net als de 26Glenwood-verdachten afkomstig uit het woonwagencircuit.

Slowaakse firma

Kort voor de zitting in Rotterdam gaf Bob Tijkotte, de advocaat van Bert K., kort toelichting. Volgens hem bevindt dit onderzoek zich nog in een zeer prille fase. Hij en zijn cliënt hebben nog niet alle stukken ontvangen. Voorlopig staat K. alleen voor de rechter op basis van de verdenking van het importeren van wapens.

Hij zou vanaf 2017 zijn begonnen met het aanschaffen van Grand Power-, HS, Ruger-, Glock- en Walther-vuurwapens bij de Slowaakse firma AFG Security Corporation. In totaal zou het gaan om 166 vuurwapens die door K. zijn verhandeld. Justitie heeft op dit moment nog in onderzoek bij wie de wapens die K. aankocht terecht zijn gekomen.