Sta je weleens stil bij de omgeving van de Gelderse snelwegen?

Hans Jungerius neemt je in het Omroep Gelderland-programma Straal Voorbij mee in de wereld om de snelweg heen. 'We beseffen ons niet dat er goed nagedacht is over hoe we de wereld ervaren vanaf de weg', legt hij uit.

Het stuk A50 wat vanaf de Betuwe in de Veluwe overgaat is daar een goed voorbeeld van. 'Daar is een waar theater van gemaakt. In de bochten van de weg, de vorm van de brug en de aanplanting van bomen.'

Maar het wordt soms ineens 'verprutst' door de geluidsschermen die naast de wegen moeten staan. 'Weg ontwerp. Gewoon kapotgemaakt', zucht de presentator.

