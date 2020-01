Mannen strippen BMW in Bennekom

Die ochtend loopt een man rond 4.15 uur een man naar de wagen. Iets later verschijnt een tweede man en die geeft hem een apparaat met snoeren aan de ander. Met die spullen loopt de man langs het bestuurdersportier en de ramen. De lichten van de auto beginnen te knipperen.

Het duo heeft nu vrij spel. In ruim een uur strippen ze de wagen volledig.

Bekijk de beelden, de tekst gaat daaronder verder.

Een van de mannen hebben we onherkenbaar gemaakt. De politie weet na onderzoek wie hij is, maar waar de man verblijft is niet bekend.

Keyless entry-systeem

Wat beiden aan het doen zijn heeft te maken met het keyless entry-systeem op veel auto's. Soortgelijke kraken waren er ook in Beuningen, Putten, Renkum en Deventer.

De techniek is gebaseerd op een sensor in de auto en sleutel. Wanneer een portier wordt vastgepakt zendt de auto een signaal uit. De sleutel beantwoordt dit signaal met een code. Als de code juist is ontgrendelen de portieren.

De politie heeft tips om fraude met keyless entry te voorkomen. Allereerst kun je het keyless entry-systeem blokkeren. Bewaar de sleutels in een stalen kistje, stop de sleutel in een speciaal beschermhoesje of bewaar die in aluminiumfolie. En zorg ervoor dat de sleutel niet binnen 6 meter van de buitenmuur ligt.

Dat laatste is van belang, omdat dieven over een apparaat beschikken waarmee zij het signaal van de contactloze sleutel en auto kunnen versterken.

Een van de verdachten is dus bekend. De ander naar wie de politie nog op zoek is, is een blanke man met zwart haar. Op de ochtend van de kraak in Bennekom droeg hij een zwarte jas, donkere broek en zwarte schoenen. En hij droeg handschoenen.

Kun je de politie helpen, bel dan de tiplijn op 0800-6070. Je kunt ook Meld Misdaad Anoniem bellen op 0800-7000. Het zaaknummer hierbij is 2019517453. Ook heeft de politie op haar website dit tipformulier.