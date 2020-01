Datum: 9 februari 2020

Tijd: 15:00 - 17:15 uur

Locatie: Musis, Velperbinnensingel 15, Arnhem

Kaarten á 15 euro kunt u via deze link kopen.

Informatie:

Het Symfonisch Blaasorkest van de Koninklijke Harmonie Oosterbeek speelt een concert in het teken van oorlog, bevrijding en vrede. Met als bijzondere gast dr. Jan Terlouw die hierover zijn gedachten zal laten gaan. Muziek afgewisseld door passende filmbeelden. Met soliste, sopraan Tenar van Kooten Niekerk, en het Toonkunstkoor uit Wageningen, als muzikale gasten.



Het concert blikt vooruit naar mei 2020 waarin we 75 jaar vrijheid mogen vieren. Dirigent Jurgen Nab heeft met het orkest een programma voorbereid dat helemaal bij dit gegeven past. Het concert vindt ook plaats op historische grond. Niet alleen is Musis Sacrum nog geen kilometer verwijderd van ‘de’ Brug waar het tijdens de Slag om Arnhem allemaal om te doen was, het gebouw zelf beleefde ook donkere dagen: het was bij de Duitse bezetter in gebruik als "Wehrmachtheim".



Het programma bestaat uit twee gedeelten. Voor de pauze is het thema Oorlog: met onder meer "Mars, the bringer of War" uit The Planets van Gustav Holst, "D-day" van Alex Poelman, "Hymn to the Fallen" van John Williams (met het Toonkunstkoor), afgewisseld met beelden van de Duitse inval, van de slag om de Grebbeberg, en van Market Garden. Ook in de oorlog blijft de hoop bloeien en Tenar van Kooten Niekerk zingt, op basis van een sonnet van Shakespeare, "I shall love but Thee" van Jan Van der Roost.



Na de pauze vieren we bevrijding en vrijheid. Onder meer met "Jupiter, bringer of Jollity" uit The Planets van Holst, "Wilhelm von Oranien" van Richard Strauss, en het werk waaraan het concert zijn naam ontleent: "Songs of Liberation" van Harrie Janssen.



Op beide thema's reflecteert Jan Terlouw in een tweetal persoonlijke bijdragen. Hij maakte als kind en tiener de bezetting aan den lijve mee; ervaringen die hij als schrijver van boeken als "Oorlogswinter" in zijn werk liet terugkomen.