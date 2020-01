Lochem wil meepraten over windmolens

Inwoners van de gemeente Lochem willen meepraten over de komst van windmolens in die gemeente. Dat hebben insprekers de raad maandagavond duidelijk gemaakt. Er zijn zorgen over de locaties en grootte van de turbines en de effecten op gezondheid en landschap.

'Wij willen ook dat inwoners meepraten, maar het gaat niet meer om de vraag óf ze komen, maar waar en hoe', zegt wethouder Henk van Zeijts. 'In onze gemeente moeten we zowel zonnepanelen als windmolens plaatsen willen we energieneutraal worden.'

Anne Bruggink van de belangenvereniging Exel en Omstreken wil vooral dat de gemeente kijkt naar landschappelijke inpassing. 'Wij hebben geen moeite met kleinschalige oplossingen, maar de afgelopen tijd hebben we in onze gemeente gezien dat vooral projectontwikkelaars overal grote zonneparken realiseren. We willen niet dat die grote projectontwikkelaars nu ook windmolens neerzetten.'

100 procent draagvlak?

'De afgelopen periode is er bij ons veel onrust geweest', zegt Jan Kraai van de Stichting Buurtbelangen Larense Broek en omgeving. 'Er circuleerden kaartjes met daarop tientallen windmolens bij ons in het gebied. Gelukkig zetten we nu de eerste stappen in de participatie.'

Er zijn nog geen plekken aangewezen waar windmolens moeten komen, maar de komende tijd moet duidelijk worden waar het zou kunnen. 'Honderd procent draagvlak zullen we nooit krijgen', zegt wethouder Van Zeijts. 'Maar we willen inwoners wel zoveel mogelijk betrekken.' Tot nu toe zijn er overigens nog geen aanvragen voor de bouw van windmolens bij de gemeente binnengekomen.

De komende tijd zijn er twee grote informatiebijeenkomsten. Daarnaast zijn in de kernen energiecafés.