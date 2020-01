'Wethouder moet beter informeren over grootste waterzonnepark van Europa'

Het Rijk stelde zo’n 46 miljoen euro subsidie beschikbaar aan energiebedrijf GroenLeven om het grootste waterzonnepark van Europa aan te leggen in natuurgebied de Uivermeertjes. Met de talloze panelen kan de helft van Druten worden voorzien van energie.

'Wethouder heeft excuses aangeboden'

Kernachtig Druten, de grootste partij in de raad, stelde schriftelijke vragen om duidelijkheid te krijgen over de status van het project. Volgens fractievoorzitter Gerard Worm heeft de wethouder excuses aangeboden.

'Hij heeft beloofd beter te informeren. En dat is mooi, maar daar gaan we wel op controleren. Waar liggen de grootste problemen en waar is dan nog wat aan te doen?', aldus Worm.

Waarom juist deze plek?

Ondertussen zijn er veel vragen bij natuurliefhebbers, volgens hen verliest de gemeente het belang van het natuurgebied uit het oog. In de politiek wordt de plek een 'zandwinlocatie' genoemd. In het zuidelijk deel van het terrein vindt daadwerkelijk nog zandwinning plaats. De rest van het terrein is in beheer van SBNL natuurfonds.

Het is de omwonenden niet duidelijk waarom juist voor deze plek is gekozen, in het beleid van de gemeente staat dat zij natuur zoveel mogelijk wil ontzien.

Kernachtig Druten is overigens niet de enige partij die duidelijkheid wil. Fractievoorzitter Haci Aslan van Welzijn Druten heeft met zijn partij een wob-verzoek ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

'Iemand spreekt hier niet de waarheid', stelt hij. 'Of de wethouder, of GroenLeven.' Twee juristen ondersteunen de partij bij het bestuderen van de stukken.

De wethouder was maandag niet bereikbaar voor commentaar.

Beversporen bij de Uivermeertjes. Foto: Omroep Gelderland