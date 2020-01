Lof én kritiek op aanpak vakantiepark in Wageningen: 'Ik schaam me als ik gasten krijg'

Sinds 1 september 2018 treedt de gemeente Wageningen handhavend op tegen vakantieparkbewoners. Ze kregen zes maanden de tijd om het park te verlaten, anders volgde een dwangsom van 20.000 euro.

Doel grotendeels bereikt

De strenge aanpak heeft in Wageningen resultaat gehad. Op de Wielerbaan, het enige vakantiepark van de stad, zijn tientallen mensen vertrokken. 'Het recreatiepark is weer ruim beschikbaar voor recreatieve doeleinden', stelt een gemeentewoordvoerder. Vakantieparkketen TopParken, die de meerderheid van de huisjes op het park in beheer heeft, is daar blij mee.

Maar er wordt op een paar plekken nog wel degelijk gewoond. Vijf van de veertig vastgestelde overtredingszaken lopen nog. 'Deze personen hebben, ondanks hun inspanningen, geen nieuwe woonruimte kunnen vinden. Met hen wordt nu gekeken naar een passende oplossing.'

Financiële en lichamelijke problemen

Het zijn volgens de gemeente allemaal mensen uit zogenoemde 'kwetsbare groepen', bijvoorbeeld mensen met schulden of gezondheidsproblemen. De gemeente geeft hen - onder begeleiding van hulpverleners - meer tijd om te vertrekken.

Sommige chaleteigenaren vinden dat oneerlijk ten opzichte van de andere bewoners. Bovendien zou de gemeente Wageningen volgens hen doorgaan met het permanent plaatsen van kwetsbare mensen op de camping. Maar de gemeente ontkent dat.

'Slimme' gastarbeiders

Ook gastarbeiders verblijven mogelijk nog wel eens op het recreatiepark. Bezoekers zeggen tegen Omroep Gelderland dat ze auto's met witte kentekens en meerdere mannen erin hebben zien rijden.

Een woordvoerder van TopParken stelt dat het kan gebeuren dat gastarbeiders op vakantieparken verblijven, maar dat het niet de bedoeling is. 'Ze zijn slim genoeg. Maar als wij dit merken, gaan wij in gesprek. Wij willen absoluut niet dat gasten er last van hebben.'

Hij benadrukt dat het park, vanwege privacyregels, gastarbeiders niet altijd van tevoren kan weren. 'Wij mogen niet vragen wat het doel is van een verblijf.' Mensen mogen doorgaans maximaal drie maanden aaneengesloten een vakantiewoning huren.

'Negatief gevolg: verloedering'

Het lijkt er dus op dat handhaving effect heeft, maar het niet lukt om permanente bewoning en niet-recreatief gebruik op het park helemaal te voorkomen. Handhaven tegen vakantieparkbewoning heeft daarnaast ook negatieve gevolgen, waarschuwt de vereniging van chaleteigenaren (VVE).

Tekst gaat door onder foto:

Afgelopen zomer stond een van de chalet-terreinen er zo bij. Foto: Adrie van Wijk

'De boel verloedert', stelt penningmeester Adrie van Wijk. 'Het gras staat hoog, heggen worden niet meer gesnoeid. Ik schaam me als ik nieuwe gasten krijg.' Hij heeft het over het particuliere deel van het park, niet over het deel van TopParken. Daar is voor zover bekend geen sprake van verloedering.

Voorheen werden de 41 particuliere chalets volgens Van Wijk goed onderhouden door de eigenaren, maar een deel heeft er volgens hem nog weinig te zoeken. 'Ze mogen er zelf niet meer wonen, verhuren willen ze niet, en verkopen levert te weinig op.'

Verantwoordelijkheid

Op dit moment zijn nog maar enkele chalets op het park die niet of nauwelijks onderhouden worden, maar de VVE is bang dat het er steeds meer worden. Die verloedering gaat recreatief gebruik van de vakantiehuisjes juist tegen, stelt de organisatie. Hun chalets worden straks niet meer verhuurd, is de vrees.

De gemeente wijst op de verantwoordelijkheid van de chaleteigenaren. 'Het zou fijn zijn als er vanuit de VVE van de particuliere eigenaren gezamenlijke afspraken worden gemaakt om hun deel van de camping schoon te houden', stelt een woordvoerder.

Handhaving gaat door

Landelijk is er een roep om wonen op vakantieparken juist weer legaal te maken. Maar dat gaat de gemeente Wageningen niet doen. Handhaving op permanente bewoning gaat door.

'Het was voor de gemeente destijds een bewuste keuze om te gaan handhaven, met als reden dat we het recreatiepark willen laten gebruiken waarvoor het bedoeld is: recreatie. Daar staan we nog steeds achter en we zien geen aanleiding om ons beleid aan te passen', aldus de woordvoerder van de gemeente.

Het handhaven op permanente bewoning van het recreatiepark heeft Wageningen overigens nog geen geld opgeleverd. Alle mensen die per se moesten vertrekken, zijn binnen de termijn van 6 maanden vertrokken en hoefden dus geen 20.000 euro te betalen. De bewoners hadden daarvoor ook al een jaar de tijd gekregen om vrijwillig te vertrekken.

