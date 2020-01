Optreden Lars (12) krijgt staartje, als het aan PVV ligt

Voor de PVV is het inspreken van de 12-jarige Lars op het provinciehuis nog niet klaar. De partij wil een debat over de integriteit van de vader van Lars.

De Nijmeegse Lars sprak twee weken geleden in bij de provincie Gelderland en had het onder meer over het klimaat. De PVV was toen zeer kritisch en Marjolein Faber vond dat Lars werd misbruikt door de klimaatlobby. Een paar dagen later zei Faber bij Op1 dat ze het juist opnam voor Lars. 'Hij wordt ingezet in een keihard politiek spel.'

De partij van Faber richt de pijlen op de vader van Lars, hij werkt met een adviesbureau in duurzame groei voor de provincie Gelderland. Volgens de PVV heeft de man zijn 12-jarige zoon naar voren geschoven en daarmee een politiek zeer gevoelig proces beïnvloed.' Ook vindt de PVV dat de vader van Lars met het optreden van zijn zoon zijn eigen missie versterkt. 'Dit is in strijd met de gedragscode voor ambtenaren', schrijft de partij in het debatverzoek.

Lars zelf vertelde na het inspreken dat hij zelf beslist. 'Mijn naam staat in het handelsregister, mijn ouders moeten alleen tekenen voor de wet. Ik doe alles zelf en ik wordt niet gedwongen door mijn ouders. Dit is mijn mening', aldus Lars.

De PVV wil komende woensdag in debat in de Staten.