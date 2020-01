Honderden kinderen met de bus naar gym, maar hoelang nog?

De afgelopen anderhalf jaar gingen de leerlingen van de basisschool de Zwaneridder en de G.J. van den Brinkschool iedere week met een touringcar door de stad om twee kilometer verderop te kunnen gymen. De Olympiahal was te oud, sporthal Het Binnenveld is er voor in de plaats gekomen.

Deels opgelost

Het is een ritje van ongeveer 10 minuten, vertelt Hendrik-Jan Hanning, voorzitter van de G.J. van den Brinkschool Wageningen. Het is iedere keer een klus om de kinderen in de bus te krijgen. Bovendien gaat de reistijd van de kostbare lestijd af. Niet ideaal dus, meent Hanning.

Voor één school is dat wekelijkse busritje straks verleden tijd, maar voor de andere niet. De Zwaneridder gaat waarschijnlijk verhuizen waardoor hun leerlingen volgend jaar niet meer met de bus naar gymles hoeven. De nieuwe school komt volgens plannen van de gemeente in nieuwbouwwijk de Kortenoord. Daar is ook een gymaccomodatie.

200 kinderen nog met de bus

Maar de naar schatting 200 kinderen van de Van den Brinkschool, moeten noodgedwongen met de bus naar de gymlessen blijven gaan. Een sporthal voor één school met pakweg twintig uurtjes gym per week wordt namelijk te duur.

'We hebben het geld gewoon niet op de plank liggen', zegt wethouder Lara de Brito. 'We komen net van een hele grote ombuigingsoperatie. We hebben flink bezuinigd: 5 miljoen per jaar eraf. Daarom hadden wij gewoon niet 1,5 miljoen euro voor een extra gymzaal.'

Dus gaan de kinderen de komende jaren nog met de bus naar gymles. Kosten: 25.500 euro per jaar.

Alternatieven

Zijn er dan geen gymzaal-alternatieven mogelijk? Een gebouw dat betaalbaar is, bijvoorbeeld omdat het door meerdere organisaties of verenigingen gebruikt wordt? Zo'n creatieve oplossing dreigde de gemeente met de voorliggende raadsvoorstellen uit te sluiten. Schoolbestuurder Hanning wilde dat voorkomen.

Hij denkt dat er in de buurt wel behoefte is aan een multifunctioneel gebouw. 'Een praktisch voorbeeld: de hockeyvereniging reist op dit moment nog altijd met een aantal teams naar Veenendaal en Renkum om trainingen te doen.' Een kleine gymzaal op De Dreijen zou voor hen ook uitkomst kunnen bieden, meent Hanning.

Op zoek naar geld

Een meerderheid van de gemeenteraad steunt de schoolbestuurder en wil dat de gemeente Wageningen op zoek gaat naar geld voor een multifunctioneel gebouw of kleine gezamenlijke sportzaal.

GroenLinks, VVD, D66, Stadspartij, PvdA en CDA zijn voorstanders van zo'n alternatief. Dat bleek maandagavond tijdens de bespreking van het groene huisvestingsplan voor scholen, waarin de mogelijkheden tot en met 2024 beschreven staan.

Als er voor de leerlingen van de G.J. van den Brinkschool een nieuw gebouw komt, zullen de kinderen voorlopig overigens nog steeds met de bus naar gym moeten. Het duurt doorgaans jaren voor er een nieuw gebouw staat.

Al 7,4 miljoen naar scholen

In het huisvestingsplan waar de gemeenteraad over sprak, staat dat Wageningen de komende jaren 7,4 miljoen euro uit gaat geven aan verduurzaming van schoolgebouwen. Het overgrote deel van het geld - meer dan 7 miljoen - gaat naar nieuwbouw van twee scholen: de Margrietschool en de Zwaneridder.

De gemeenteraad gaat in februari over het scholenplan stemmen. Of nieuwbouw voor de overige elf Wageningse basisscholen ook nodig is, gaat de gemeente nog onderzoeken, stelt wethouder De Brito.

