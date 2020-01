Omroep Gelderland is jarig en wil dat graag met jou vieren

Dit jaar bestaat Omroep Gelderland 35 jaar en dat willen we vieren. En met wie kunnen we dat beter doen dan met onze kijkers en luisteraars? Op zaterdag 14 maart geven we daarom met de open dag een uniek kijkje achter de schermen.

Omroep Gelderland ontstond in 1985, toen RTV Gelderland verder ging onder een nieuwe naam. Al 35 jaar draait Omroep Gelderland op volle toeren. Ieder uur van de dag wordt er met man en macht gewerkt aan het maken van nieuws, achtergrondverhalen, entertainment en sport. Als kijker of luisteraar ben je altijd op de hoogte wat er gebeurt bij jou in de regio. Maar wat gebeurt er achter de schermen, hoe wordt dit nieuws eigenlijk gemaakt? Op zaterdag 14 maart ben je van harte welkom tijdens onze open dag om dit van dichtbij te komen bekijken.

Wat is er allemaal te doen?

Je krijgt een rondleiding door het pand en bezoekt daarbij de nieuwe tv-studio, de nieuwsredactie en de radiostudio. Ervaar bijvoorbeeld hoe het is om te presenteren met behulp van de autocue, of oefen hoe je een nieuwbulletin voorleest. We sluiten de rondleiding buiten sfeervol af met een hapje en een drankje en natuurlijk met muziek. Ook voor kinderen is de rondleiding leuk om te doen, een bijzondere ervaring in de mediawereld!

Omroep Gelderland verbindt

Omroep Gelderland streeft ernaar om Gelderlanders met elkaar te verbinden. Dit doen we middels het verspreiden van Gelders nieuws, maar ook door de verslaglegging van Gelderse evenementen. Andersom weten de kijkers en luisteraars ons ook te vinden en worden we op de hoogte gehouden van het nieuws uit alle regio’s. Nieuws maken, dat doen we samen.

Wil jij weten hoe het er bij Omroep Gelderland aan toe gaat? Meld je dan aan voor de open dag op zaterdag 14 maart 2019.