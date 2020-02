Natuurmonumenten waarschuwt mountainbikers op Veluwezoom

Een nieuwe mountainbikeroute in Nationaal Park de Veluwezoom moest het wandelen en fietsen in het park aangenamer maken. Toch houden veel mensen zich niet aan de regels en rijden zij dwars door het natuurgebied. Voor Natuurmonumenten is nu de maat vol.

Voorlopig blijft het nog bij waarschuwingen, zegt boswachter Paul Jansen. Hij ontvangt veel klachten van wandelaars over mountainbikers die niet op de juiste route rijden. 'We hebben al geprobeerd iedereen erop te wijzen dat de route nu veranderd is, op onze website en ook met nieuwe bewegwijzering. Maar veel mountainbikers rijden nog gewoon de oude route, waarschijnlijk omdat ze het gewend zijn, uit hun hoofd of met gps.'

Boetes

In maart gaat Natuurmonumenten over tot het uitdelen van boetes. Met het streng toespreken van de overtreders wil de boswachter ze nu vast aan herinneren aan de officiële route. 'Er is altijd toezicht in het weekend, maar de komende weken zetten we extra boswachters en boa's in.'

Natuurgebied

Het afgelopen jaar is juist met de grootste zorgvuldigheid een nieuwe mountainbikeroute uitgestippeld. De nieuwe route ontziet de meest kwetsbare delen van de Veluwezoom en ligt zo veel mogelijk apart van wegen en paden voor andere bezoekers. In november werd de nieuwe route officieel geopend.