Bevrijdingsweekend Doornenburg

Datum: 3, 4 en 5 april 2020

Locatie: diverse locaties in Doornenburg

Informatie:

Beschrijving: Op 3, 4 en 5 april organiseren Historische Kring Doornenburg en zangkoor Jekadee een groots op gezet Bevrijdingsweekend. Op vrijdagavond en zaterdagavond geven we een Bevrijdingsconcert met als thema: "Geef vrijheid een stem," daarbij is er in de "kerkzaal" een tentoonstelling ingericht met als thema "Doornenburg 75 jaar bevrijd".



Op zondagmiddag 5 april is er een fietstocht langs zes plaatsen in Doornenburg waar in de 2e wereldoorlog gedenkwaardige gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Onderweg vertellen sprekers hun persoonlijk oorlogsverhaal. Deze verhalen staan ook in het boek:" Doornenburg in de tweede Wereldoorlog, plaatsen van herinnering" De presentatie van dit boek is op zondagmiddag 5 april. Ook zal Manon Henzen een lezing houden over eten in de 2e W.O.



Meer informatie vindt u op de website van de Historische Kring Doornenburg