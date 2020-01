Kleur geel zou agressie opwekken, nieuwe outfit voor ambulancepersoneel

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'We zijn dik tevreden'

Speciaal voor de camera doen ambulance-mensen op hun post in Arnhem de catwalk. En ze zijn allemaal dik tevreden. 'Fantastisch, het zit als gegoten', zegt ambulance-verpleegkundige Martijn. 'En het is meer eigentijds, wat moderner', vult collega Corine aan. 'De broek zit goed, bijvoorbeeld bij bukken gaat dat allemaal prima', zegt ambulance-chauffeur Rein.

Het uniform is veranderd, voor de herkenbaarheid. Want het leek teveel op andere beroepskleding. En het nieuwe uniform mag alleen gedragen worden door ambulance-personeel.

Ook is het traditionele geel verdwenen, omdat die kleur soms averechts zou werken op de patiënt en het publiek. Rein: 'Vooral dat geel is erg fel.' Corine: 'Er wordt wel gezegd, dat die kleur agressie opwekt.' Rein: 'De nieuwe kleuren stralen meer rust uit naar de patiënt. Dat is ook onderzocht door de ontwerpster.'

Grijze pantalon

Het is niet de eerste keer dat ambulance-kleren een nieuwe look krijgen. 'In 1985 droegen we een grijze pantalon, een blauwe bloes een grijze stropdas', weet Rein ter vertellen. 'Een aantal jaren later zijn overgegaan naar witte ziekenhuiskleding en in mijn nadagen mag ik gebruik van het nieuwe pak maken.'

Het publiek gaf vandaag al reacties op de nieuwe outfit. Martijn: 'Toevallig dat vanochtend iemand zei, dat het er netjes uitzag en dat het een wat stoerdere uitstraling had.'