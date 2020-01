GLD doc - Hannelore, het meisje uit de sekte

In deze documentaire staat het verbijsterende verhaal van Hannelore van Otterloo centraal. Zij groeide op in de Gelderse sekte Gemeente Gods in Velddriel, waar sekteleider Sipke Vrieswijk samen met zijn minnares Aagje de dienst uitmaakte. 'Je had geen eigen ik meer; de Profeet vertelde wat je moest doen, wat je moest vinden; je deed er alles aan om hem niet boos te maken, want dan kreeg je straf'.

Hannelores ouders raken in de jaren tachtig gefascineerd door de preken van de man. Hannelore is dan nog maar een peuter. Een paar jaar later trekken ze met meerdere gezinnen in een leegstaand klooster in Velddriel. Daar wordt de greep die de profeet, zoals Vrieswijk zich laat noemen, heeft op zijn volgelingen steeds sterker. Hannelore mag steeds minder contact hebben met haar moeder en haar vader en zusje worden weggestuurd. Ze moet een bruid worden van God, zo noemt Vrieswijk het als hij vrouwen en meisjes verplicht seks met hem te hebben. 'Mijn moeder hielp om mooi ondergoed uit te zoeken als ik 's nachts naar de slaapkamer van de Profeet moest. Dat is wat hersenspoelen met je doet. Je doet dingen waarvan je dacht dat je ze nooit zou doen.'

Hannelore vertelt in een openhartig gesprek met documentairemaakster Annemieke Schakelaar van Omroep Gelderland en cameraman Gerard Hellwich van RTV Oost hoe ze nu aankijkt tegen die periode. Hoe het contact is met haar moeder, hoe ze werd ontvoerd naar het buitenland en hoe een Twentse agent haar tegen haar wil uit de sekte haalde. Ook spreekt ze over haar strijd om daarna weer te functioneren in een wereld waar ze volkomen van was vervreemd. 'Ik vond het allermoeilijkste dat ik de hele dag zelf beslissingen moest nemen. Ik was gewend dat anderen mij vertelden wat ik moest doen, wat ik moest eten, welke kleren ik moest dragen, wat ik moest vinden. Om dat allemaal zelf uit te vinden was heel vermoeiend.'

Naast Hannelore komt de agent die haar uit de sekte haalde aan het woord, net als de rechercheur die Vrieswijk op wist te sporen en de vrouw die Hannelore hielp om weer 'normaal' te gaan doen. We horen ook de man die als één van de weinigen Vrieswijk uitgebreid interviewde in deze verbijsterende documentaire met veel historisch beeld. Hannelore vertelt haar verhaal om te waarschuwen voor sektes, om begrip te vragen en om te laten zien dat je ook na zoveel ellende weer op kunt krabbelen en het geluk weer kunt vinden. Want ze heeft er lang over gedaan, maar het is haar gelukt: een stralende vrouw, getrouwd met haar grote liefde en moeder van vier kinderen.

De documentaire is gemaakt naar aanleiding van het verschijnen van het boek Hannelore, het meisje uit de sekte geschreven door Frank Krake, dat op 5 februari verschijnt bij uitgeverij Achtbaan.

De documentaire Hannelore, het meisje uit de sekte is op 4 februari om 17.20 uur te zien op TV Gelderland.