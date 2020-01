Even voorstellen: nieuwe wethouders en raadsleden in Wageningen

Wageningen begint dit jaar met twee nieuwe wethouders en twee frisse raadsleden. Maandagavond was de eerste gemeenteraadsvergadering met alle nieuwe gezichten. Ze stellen zichzelf even voor.

Arie-Willem Bijl

'Ik ben Arie-Willem Bijl, 57 jaar, heb drie kinderen en woon in Almere. Ik ben tijdelijk wethouder zolang Anne Janssen met zwangerschapsverlof is.' Bijl (PvdA) werkt de komende 3,5 maand drie dagen in de week als wethouder. Hij is twee weken geleden officieel begonnen. Daarnaast blijft hij deels werken bij Overmorgen, een adviesbureau voor duurzame ontwikkelingen.

Bijl pakt onder meer de dossiers woningbouw en ruimtelijke ordening op. 'Ik ben al zo'n 25 jaar bezig met allerlei vormen van stedelijke ontwikkeling en regionaal-economische ontwikkeling, dus dat past hier goed bij.' Bijl is voorheen 7 jaar wethouder in Almere geweest. Hij verhuist niet naar Wageningen omdat zijn functie tijdelijk is.

Maud Hulshof

De tweede nieuwe wethouder is Maud Hulshof. 'Ik ben 44 jaar en op 9 december gestart als wethouder in Wageningen. Mijn portefeuilles zijn: financiën, economie, werk en inkomen en natuur en landschap.' Hulshof is moeder van drie kinderen en een bekend gezicht in politiek Wageningen, want ze was voorheen fractievoorzitter van de lokale D66-fractie.

Hulshof vervangt Dennis Gudden. Hij stapte op vanwege een drie maanden durende reis naar Nieuw Zeeland in verband met werk van zijn vrouw. 'Wat ik heel belangrijk vind, is na te denken over de financiën. Zoals u weet, gaat het in Wageningen niet zo goed.' Wageningen moet de komende tijd bezuinigingen doorvoeren.

Sara Panis

Door de verschuiving van Hulshof van raadslid naar wethouder, kwam er een D66-plek vrij in de raad: 'Ik ben Sara Panis, 30 jaar en nieuw raadslid van D66 Wageningen.' Panis verhuisde zo'n elf jaar geleden naar Wageningen voor de studie Internationale Ontwikkelingsstudies.

Panis werd maandagavond beëdigd als het laatste nieuwe gemeenteraadslid van Wageningen. De kersverse politica gaat zich bezighouden met de onderwerpen onderwijs, wonen en democratische vernieuwing. Ze werkt daarnaast als onderwijsadviseur voor de Wageningen University & Research (WUR). Hobby: 'Ik dans graag: salsa, kizomba en allerlei latinachtige dansen.'

Rosanne Groot

Rosanne Groot is sinds twee weken GroenLinks-gemeenteraadslid in Wageningen. 'Ik ben 23 jaar, kom oorspronkelijk uit Amsterdam en studeer inmiddels al vijf jaar Levensmiddelentechnologie in Wageningen.' Groot vervangt Lenny Putman die vertrok vanwege een nieuwe baan als programmamanager Regionale Energiestrategie in de regio Utrecht.

'Ik ga vooral het contact met de studenten in Wageningen opzoeken', zegt ze. Groot bedankte na de verkiezingen in 2018 nog voor een plek in de Wageningse raad, omdat ze voorzitter van jongerenvereniging DWARS wilde worden. Uiteindelijk ging het voorzitterschap niet door en komt Groot nu alsnog in de gemeenteraad.

