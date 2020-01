Oma geeft handbalster Estavana Polman fraaie prijs

De 27-jarige Polman ontving de prijs uit handen van haar oma op sportcentrum Papendal. De onderscheiding is een initiatief van de Nederlandse Sportpers, de NSP. Het gaat om een prijs voor prestatie en presentatie. Polman kwam voor deze bijzondere gelegenheid speciaal over uit het Deense Esbjerg waar ze al zes jaar speelt op het hoogste niveau. De tophandbalster uit Arnhem won in december een gouden medaille op het WK in Japan.

Eerdere winnaars waren onder meer Arjen Robben, Annemiek van Vleuten, Sven Kramer en Max Verstappen. Vorig jaar ging de prijs naar Robin van Persie.

'Hart op de tong'

Polman wordt geroemd omdat ze het 'hart op de tong' heeft en met verrassende en spontane uitspraken komt tijdens haar interviews. Zo riep ze tijdens een gesprekje met de NOS na een overwinning van het Nederlands team uitbundig 'waar is die microfoon'? en had ze het over 'We zijn fokking wereldkampioen'. De NSP noemt haar een handballerina die zweeft, schiet en juicht en de beste van de wereld is.