Wat wordt het leukste Gelderse uitje?

Anders dan andere jaren maakt toeristenbond ANWB, die de verkiezing organiseert, de winnaar bekend tijdens een feestelijk moment op locatie. Dat doen ze in Garderen, waar het Veluws Zandsculpturenfestijn huist. Dat betekent niet direct dat ze in Garderen alvast de winst kunnen opschrijven.

'Nee dat werd ons wel gelijk verteld. Die mensen die de locatie kwamen bekijken, hadden zelf ook geen idee', vertelt eigenaar Erik van Ee. Samen met zijn vader runt hij het festijn, dat gelinkt is aan de beeldentuin. 'Het gaat elk jaar beter, mensen weten ons steeds beter te vinden en vorig jaar werden we al tweede.' Toen moesten ze alleen het bakkerijmuseum in Hattem voor zich dulden.

Radiopresentator Nieke Hoitink in gesprek met Erik van Ee:

'Thuiswedstrijden moet je winnen'

Nu de bekendmaking nota bene plaatsvindt op hun terrein, komt de competitiedrang bij Van Ee wel wat sterker om de hoek kijken. 'Het is een soort thuiswedstrijd. En die moet je eigenlijk winnen hé?', lacht hij. 'Maar het is al mooi dat we al die andere genomineerden bij ons mogen ontvangen, dat is een hele eer. Ik weet niet hoe er gestemd is, maar ik hoop dat we de titel pakken.' Uiteindelijk gaat de titel naar het 'uitje' dat de meeste stemmen en het beste jury-oordeel heeft gekregen.

Tienduizenden ANWB-leden hebben de afgelopen tijd hun stem uitgebracht. Kijk hier welke Gelderse uitjes er nog meer genomineerd zijn. De winnaar wordt in de loop van de ochtend bekendgemaakt.