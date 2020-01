Mike is de rechterhand van de directeur

Dit is Mike Peters, 49 jaar en woonachtig in Zevenaar. Hij heeft een passie voor basketbal en mensen. Dat blijkt wel uit zijn werk en hobby's.

Mike werkt bij de Ogtent in Duiven, een cultureel centrum. 'Ik ben de rechterhand van de directeur', zegt hij. 'Dat houdt in dat ik de administratie doe. Daar hoort van alles bij, zoals de voorraden bijhouden, de meterstanden registreren. Ik hou ook bij wie er jarig is en zorg dat die persoon dan een kaartje krijgt.' Omdat hij een handicap heeft, werkt Mike twintig uur in de week: 'Meer hou ik niet vol, maar het is een gezellig klein team.'

Tweelingbroer

Mike heeft een tweelingbroer die Mark heet. 'Mijn ouders twijfelden tussen de namen Mark en Mike. Ze wisten niet dat ze een tweeling gingen krijgen. Dus toen er niet één baby kwam, maar twee, konden beide namen gebruikt worden.' De broers zijn sinds 1986 actief voor Basketeers '71 in Zevenaar: 'Dat is een basketbalvereniging waar we allebei voor wilden spelen. Maar na 10 minuten wist de coach al dat dat niets ging worden. We hebben ons toen maar binnen de vereniging opgewerkt, en nu is hij secretaris en ik voorzitter algemene zaken.'

Mike is een tevreden mens. 'Omdat dingen lekker lopen. Alleen de gezondheid van mijn broer, die het aan zijn hart heeft, baart me zorgen en omdat we een tweeling zijn voel ik ook wat hij voelt. Je voelt de spanning en je slaapt samen slecht. Dat is best wel eens ingewikkeld.'

