Joodse Harderwijkers krijgen een gezicht dankzij documentaire

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

In de documentaire wordt het verhaal opgetekend van bekende Joodse families uit Harderwijk. Een belangrijk verhaal dat verteld moet worden, vindt Matty Moggré, voorzitter van de stichting Joods Erfgoed Harderwijk: 'Ons doel is het Joods erfgoed te behouden. De kennis van het erfgoed en de verhalen van de mensen die er gewoond hebben. Dat verdwijnt als wij daar nu niet iets aan doen.'

Onderzoek

Daarom is de hulp ingeschakeld van Anton Daniëls. Hij weet alles over de geschiedenis van de Joodse families in Harderwijk. 'Ik ben 17 jaar geleden begonnen met het onderzoek naar Joods Harderwijk', vertelt Daniëls. 'Wat ik vooral wilde weten was wie deze mensen waren. Wie waren die Joodse Harderwijkers die hier over straat liepen, hun kinderen naar school brachten? Dat wilde ik graag weten.'

Het antwoord op die vraag levert dus de documentaire 'Joodse Harderwijkers' op. De documentaire is onderdeel van een groter project waarbij de geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Harderwijk digitaal wordt vastgelegd.

'Wat mij het meeste bij bleef is, dat is ook tijdens de film gebeurd, is het verhaal van Benny en Roosje Härtz die met drie kleine kinderen, anderhalf jaar lang in de bossen bij het Verscholen Dorp werden ondergebracht', vervolgt Daniëls. 'Hun kinderen mochten bijna niet praten, moesten heel stil zijn. En dan duurt anderhalf jaar wel lang hoor.'

Naam, gezicht en verhaal

De documentaire geeft de Harderwijkse Joden die in de oorlog zijn omgekomen een naam, een gezicht en een verhaal. 'Ik ben ontzettend onder de indruk van het feit dat wij dat gedaan hebben', vertelt voorzitter Moggré.

De documentaire is te zien in het Filmhuis in Harderwijk. De eerste voorstelling op maandag is volledig uitverkocht. Er is een tweede voorstelling op dinsdag. Daar zijn nog wel kaarten voor te krijgen.