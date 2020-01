Bezorgde bewoners Graafseweg maken 'bomen' van lantaarnpalen

De gemeenteraad moet binnenkort de knoop doorhakken: wordt de drukke Graafseweg versmald van vier- naar tweebaans? Als het aan de Nijmegenaren ligt die aan die vierbaansweg wonen wel. In die plannen is ook beschreven dat de verkeersader groener moet.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Verdomd weinig bomen

Eén van de bezorgde bewoners is Bart Drost: 'Toen we de plannen zagen voor de nieuwe weg, zagen we dat er wel verdomd weinig bomen waren ingetekend'. En dus hebben de buurtbewoners zich van hun creatieve kant laten zien met kwasten en verf.

'We hebben van de lantaarnpalen bomen gemaakt', zegt Drost terwijl hij zijn ogen langs de straatverlichting laat glijden. Wie de omgeving van de weg al groen genoeg vindt heeft het mis, volgens de buurtbewoners. 'Dan moet je iets beter kijken', meent Drost. 'Want het is niet groen genoeg. En als het groen is, is het groen van privémensen en niet groen van de stad. En de stad moet voor groen gaan zorgen. Daar gaat het om.'

'Graafsesnelweg'

Meer groen is goed, vinden ze. En van niet te onderschatten belang. Bijvoorbeeld voor je psychische welzijn. Drost: 'En daarnaast compenseren die bomen weer heel veel wat die auto's allemaal aan vuiligheid de lucht in brengen.'

Het is nu in spanning afwachten voor de mensen daar, die zelf de Graafseweg snelweg noemen. 'Het is zeker spannend voor de buurt', concludeert Dros. 'Om kort te gaan: we gaan nog steeds voor van vier- naar tweebaans. Maar wat er ook gebeurt: gemeente vergeet niet dat er groen bij moet. Veel groen.'