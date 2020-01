Trajectcontrole in Arnhem en Brummen staat voorlopig nog uit

Op de N325 in Arnhem en de N787 in Brummen, waar trajectcontrole is aangekondigd, hoef je voorlopig nog niet bang te zijn voor een bekeuring. De camera's zijn het afgelopen jaar geïnstalleerd, maar het ontwikkelen van de software duurt langer dan voorzien waardoor ze nog niet werken.

In totaal zijn er op twintig N-wegen in ons land trajectcontrolesystemen geplaatst. De overheid doet dit in de hoop dat het aantal ongevallen en snelheidsovertredingen op N-wegen afneemt. Uit analyses is gebleken dat juist op deze wegen relatief meer verkeersslachtoffers vallen dan op andere wegen.

'Testen kost tijd'

Trajectcontroles op N-wegen zijn nieuw. Tot nu toe waren er alleen trajectcontrolesystemen langs rijkswegen. 'Het aanleggen, ontwikkelen van software en het uitvoerig testen kost daarom tijd', vertelt Marloes van Kessel van het Parket Centrale Verwerking OM. Er wordt onder meer getest of er goede foto's worden gemaakt, op elk tijdstip en bij verschillende weertypes.

'Op sommige locaties kost ook de aanleg van stroom meer tijd', vertelt Van Kessel. Het Openbaar Ministerie hoopte in eerste instantie dat alle 20 installaties eind 2019 aan zouden staan. Nu is de verwachting dat het systeem in Brummen voor de zomer in werking treedt. Voor de Pleijroute (N325) is nog meer tijd nodig. 'Er zijn hier meer problemen met de software, dus dat kan nog iets langer duren.'

24 uur per dag, 7 dagen in de week controle

Als de trajectcontrole actief is, worden weggebruikers 24 uur per dag, 7 dagen per week gecontroleerd. 'Totdat de trajectcontrolesystemen in werking treden zal de politie, net als nu, handhaven op deze trajecten.

Als een trajectcontrole in werking gaat, wordt dit minimaal een week vooraf aangekondigd via de lokale media en met stickers op de blauwe aankondigingsborden langs de weg', aldus Van Kessel.

