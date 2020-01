Slachtoffer dodelijk ongeval Arnhem is RKHVV-speler Paco Geutjes

Het slachtoffer van het ernstige verkeersongeval in Arnhem dit weekend, is voetballer Paco Geutjes. Dat bevestigt zijn club RKHVV in Huissen.

'Met grote verslagenheid en verdriet delen we mede dat we van de familie bevestigd hebben gekregen dat Paco maandagochtend is overleden', schrijft het bestuur van de club. 'Verder doen we op uitdrukkelijk verzoek van de familie geen mededelingen.'

Eerste elftal

Geutjes speelde in het eerste elftal van de club. De wedstrijd tegen Orion in Nijmegen werd zondag afgelast vanwege de kritieke toestand waarin de 21-jarige speler op dat moment verkeerde. Het team kwam wel bij elkaar.

Eerder werd duidelijk dat Geutjes er ernstig aan toe was en zijn voet moest missen. Hij zou twee weken in coma gehouden worden. Ondertussen verslechterde zijn situatie en is hij aan zijn verwondingen overleden.

De voetballer speelde eerder bij Achilles'29. Ook die club is diep geraakt. 'Ons medeleven gaat uit naar de naasten van Paco. We wensen hen veel kracht toe met het verwerken van dit grote verlies', schrijft Achilles'29.

Ernstig ongeval

De auto waarin Geutjes zat raakte in de nacht van vrijdag op zaterdag van de weg en klapte frontaal op een trolleymast aan de Johan de Wittlaan in Arnhem. In de auto zaten vijf mannen in de leeftijd van 18 tot 21 jaar, onder wie FC Eindhoven-speler Youri Roseboom uit Duiven.

Drie van de vijf inzittenden raakten zwaargewond. Hoe het met de andere inzittenden gaat, kan de politie maandagochtend niet zeggen.

