Dit vak krijg je zeker niet op iedere school

Hoewel je geen krant kunt openslaan zonder het woord tegen te komen keert het in de lesstof op scholen nog maar weinig terug. Op het Koningin Wilhelmina College in Culemborg komt daar deze week verandering in.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Langs op verschillende scholen

De leerlingen doen mee aan het project Don't waste my world. Een groep docenten gaat dit jaar langs verschillende scholen om VMBO-studenten op een creatieve en onderzoekende manier te onderwijzen over duurzaamheid. Dat doen ze nu nog met een speciale subsidie van de Europese Unie, maar volgend jaar hopen ze dat scholen er zelf in gaan investeren. 'En we krijgen al signalen dat scholen daar wel oren naar hebben', zegt projectleider Dianne Nicolai.

De leerlingen in Culemborg krijgen eerst een rondleiding bij afvalverwerker AVRI, krijgen een gastcollege over de gevolgen van onder meer het plastic afval in Burkina Faso en gaan ook zelf aan de slag met het maken van een stop-motion filmpje over duurzaamheid. 'We gaan echt uit van de gedachte dat leerlingen pas echt wat opsteken als ze zelf iets aan het doen zijn.'