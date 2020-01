Vitesse-middenvelder Bazoer schuldbewust na missen enorme kans: 'Op dit niveau moet hij hangen'

Tekst gaat verder na de video:

'We hadden veel kansen en domineerden. Dan krijg ik zelf een grote kans waar ik alle tijd en ruimte had. Matavz verlengde de bal goed, maar toen nam ik hem niet heel goed mee. Omdat ik in mijn ooghoek iemand zag komen, wilde ik snel handelen en schoot ik net naast. Maar op dit niveau moet hij wel hangen, dan is de wedstrijd gespeeld', stelt Bazoer.

Foto: Wil Kuijpers

Sturing niet blij

En daar is trainer Edward Sturing het mee eens. Met de 1-1 is hij niet blij. 'Daar hoop je zeker niet op, maar je wint niet zomaar alles. Dus het zal wel vaker zo gaan. Ik vind dat we na zo'n eerste helft tevreden mogen zijn, maar in de tweede helft hadden we ook 1-3 achter kunnen staan. Dus dan zijn we ook blij dat we niet verliezen.'

Foto: Broer van den Boom

Hoe het kan dat Vitesse twee wisselende helften speelde? 'Vermoeidheid mag geen rol spelen, we spelen dan wel drie keer in een week, maar het zijn profvoetballers, daar worden ze voor betaald', roept de Eerbeekse coach.

Geen wissel?

Toch leek het erop dat een wissel in de slotfase nog iets had kunnen bewerkstelligen bij de Arnhemmers. Sturing besloot alleen zijn aanvallers aan de kant te houden. 'Ik wil alleen wisselen als ik zeker weet dat de situatie verbetert. Maar Dicko liep warm en dan zakken zij in, dan heb je niks aan snelheid. Daarom heb ik het laten staan.'

Foto: Wil Kuijpers