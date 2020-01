Waarom horen ze niet wat in Duiven is gebeurd?

In De Witte Kapel in Duiven hebben vrienden, (oud-)klasgenoten, (oud-)collega's en omwonenden van het vrijdag bij een brand omgekomen gezin zich verzameld. Ze delen hun verdriet, maar uiten ook gevoelens van ongeduld.

'Het allerergste is dat de mensen nog steeds niet weten wat er aan de hand is.' Dat zegt Jolande van Baardewijk, predikant van de protestantse gemeente in Duiven. 'Ze dachten vrijdag al te kunnen vernemen wat er is gebeurd. Dat de mensen dat nog steeds niet weten, maakt mensen onrustig. Het raakt ze diep, het houdt hen enorm bezig.'

De kapel aan de Rijksweg in Duiven is deze zondag open voor iedereen die kaarsjes wil branden. In een boek kunnen belangstellenden hun wensen en gebeden voor de familie en ook voor elkaar achterlaten.

'We moeten meer weten'

De politie laat weten een beeld te hebben van de toedracht, maar ze heeft zekerheid nodig over de identiteit van de drie slachtoffers in de woning. Die wordt niet eerder dan het einde van de dag of morgen verwacht.

Een woordvoerder snapt dat dit moeilijk is voor mensen en dat ze meer informatie willen. 'We kunnen er niet eerder iets over zeggen dan totdat onze bevindingen vaststaan', zegt hij. 'Sowieso informeren we eerst nabestaanden. Dat is een zorgvuldigheid die we serieus nemen. Dit zijn geen gemakkelijke zaken waar je snel een antwoord op hebt.'

