Chauffeur eenzijdig ongeval Voorthuizen kijkt toe terwijl hulpverleners hem zoeken

Dat gebeurde op de Apeldoornsestraat, waar volgens een melding bij 112 rond 02:45 uur auto op z'n kant in een greppel lag. Politie en brandweer waren snel ter plekke maar van een chauffeur was er geen spoor. De brandweer heeft nog in de omgeving gezocht of de chauffeur misschien gewond was geraakt en in de buurt was. Even later bleek hij tussen de omstanders te staan. De man is naar het bureau vervoerd.

