Voetbalclub Putten maakt zich zorgen om veiligheid spelers

Het is een koude zaterdagochtend in Putten. Op de velden wordt fanatiek gespeeld door enthousiaste pupillen. Ouders kijken met een kopje koffie toe naar het team van hun kleine Messie of Martens. Op het achterste veld van het 100.000 vierkante meter tellende complex loopt Peter Gerritsen over één van de kaler worden de velden. Iedere maandag is hij met dertig vrijwilligers bezig om de 'schade' van het weekend te herstellen. De rest van de week lopen er ook 8 man rond om de velden in de best mogelijke conditie te houden.

Naar de rechter

Voorzitter Albert de Bruin legt langs de lijn uit wat er aan de hand is: 'Wij kregen altijd 26.000 euro van de gemeente per jaar om de velden op te knappen. Twee keer per jaar kwam voor dat bedrag een grote machine om de velden te verticuteren en een andere professional om de drainage die 60 centimeter onder de velden ligt door te spoelen.' Dat geld krijgen we nu niet meer en onze vrijwilligers kunnen dit specialistische werk niet doen.

Toen er sprake was van deze korting op de subsidie heeft de club zogezegd 'alle koninklijke wegen bewandeld' om deze plannen terug te draaien. Uiteindelijk heeft SDC een bodemprocedure aangespannen bij de rechter. Wanneer die zaak wordt behandeld is nog niet duidelijk. Naast de subsidie op de velden krijgt de club ook minder subsidie voor haar leden.

'Weeffout'

De Bruin: 'De gemeente probeert sportclubs te motiveren om iets te doen voor de maatschappelijke taken die zij van het Rijk heeft gekregen. Clubs kunnen subsidie aanvragen als zij iets doen met gehandicapten, of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, of een evenement als de sportmarathon of koningsspelen helpen organiseren. Dat geld is per club gelijk. Kleine clubs krijgen als ze meedoen hetzelfde bedrag als SDC Putten dat met haar 1240 leden groter is dan een groot deel van de andere clubs samen: 'Als je optelt wat je als vereniging kan verdienen dat is dat nog niet éénderde van wat we hiervoor kregen, dat is wat ons betreft echt een weeffout in het systeem.'

De club kan natuurlijk ook zorgen voor meer inkomsten. De vereniging heeft een begroting van ruim 4 ton per jaar, waarvan de helft uit contributie komt, en de andere helft uit sponsorgelden en kantine inkomsten. Het makkelijkst zou zijn om de contributie te verhogen, maar dat wil SDC Putten niet. 'Wij willen een breedtesportclub blijven en dus betaalbaar voor iedereen, de contributie verhogen is wat ons betreft geen optie,' aldus De Bruin.

Het gemeentebestuur van Putten is om een reactie gevraagd, maar de betreffende wethouder nam onlangs ontslag. Een reactie van het gemeentebestuur laat nog op zich wachten.