Uitblinker Van Mieghem kritisch bij De Graafschap: 'Sluipt toch vaak gemakzucht in'

De vleugelspits was tegen MVV goed voor een assist en een goal. 'Alleen verprutste ik ook een grote kans helaas. Dan kom je op 4-1. Ik zit hier nu drie jaar, maar ik denk dat we na de eerste helft nog nooit een lekkere voorsprong hebben gehad van 3 of 4-0. Dat je een wedstrijd daarna lekker uit kunt spelen.'

(foto Wil Kuijpers)

'Wat dat is? Lastig te zeggen, maar er sluipt waarschijnlijk toch vaak wat gemakzucht in. Het zou een stuk leuker als we het wel eens eerder zouden beslissen', stelt de rechtsbuiten die werd verkozen tot man van de wedstrijd.

'Dat is altijd fijn, ik heb ook lekker gespeeld. We hadden zeker in de eerste twintig minuten de druk er goed op en waren op weg naar een hogere score na die goals in het begin.'

Wit gezicht

Die goals zag Ted van de Pavert vanaf de tribune. Hij was niet fris. 'Ted probeerde nog een kommetje soep en een beschuitje, maar alles kwam eruit. Hij liep voor de wedstrijd met een wit gezicht rond', had ook trainer Mike Snoei gezien.

Snoei sommeerde vervolgens Jordy Tutuarima zich klaar te stomen. De linksback maakte de 90 minuten vol, terwijl hij net terug was van een blessure en op de bank zou starten.

'Op karakter? Altijd', zegt de Velpenaar. 'Ted was niet fit genoeg en dus sta ik paraat. Ik had inderdaad weinig getraind en het was meer uit voorzorg dat ik niet zou spelen. Maar als je de hele wedstrijd uitspeelt, ben je fit.'

Resultaat

De Graafschap won met 3-2 en blijft op promotiekoers. 'We zullen de komende tijd zien wie aan - of afhaken', vertelde Van Mieghem in de catacomben van De Vijverberg. 'Helaas viel een aantal jongens weg, maar we hebben gelukkig genoeg vervangers om het op te vangen.' Tutuarima benadrukte het resultaat in deze fase. 'We zaten met al die gelijke spelen in een fase waar we niet uitkwamen. We doen volop mee. Eigenlijk interesseert het me niet zo hoe we winnen.'