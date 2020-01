Zwaargewonde bij kop-staart-botsing met drie auto's in Beekbergen

Een middelste auto met een gezin was doorgeschoten en in de bosjes terecht gekomen. Het jongetje van dat gezin is in de ambulance nagekeken en heeft een traumabeertje gekregen. In de achterste auto, een bestelbus, zat een man.

De man in de voorste auto moest uit zijn beknelling bevrijd worden.

Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De politie doet zaterdagmiddag nog uren werk met een team Verkeersongevallen Analyse. De weg is in beide richtingen dicht.

